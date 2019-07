Due giovani Italiani a capo dell’espansione Ue dell’"Amazon per gli anziani"

Si chiamano Domenico Oliveto, 45 anni e Patrizio Ambrosetti, 31 anni, i due giovani talenti italiani nominati da una start up della Silicon Valley per la sua espansione europea. La società in questione si chiama Because Market, rinominata nella Silicon Valley “l’Amazon per gli anziani”, avente come mission quella di aiutare le vite delle persone anziane attraverso prodotti e servizi interamente pensati sulla base dei loro bisogni, garantendogli sempre il miglior rapporto qualità/prezzo ed evitandogli di dover andare al supermercato per comprare prodotti che possono ricevere comodamente e discretamente a casa loro.



Un’idea innovativa e socialmente utile, che ha subito catturato l’attenzione di importanti fondi d’investimento tra cui Eric Schmidt (Presidente di Google), Index e Khosla Ventures, e dal fondo italiano Exor (FCA), che hanno scelto di puntare in Because Market, apportando investimenti per un totale di 30 milioni di dollari.



La società ha venduto oltre 50 milioni di prodotti ad oltre 100.000 clienti negli Stati Uniti ed ora è pronta per la sua missione europea. Come affermano Domenico (CEO) e Patrizio (CGO), le esperienze lavorative e personali sono state fondamentali per portare Because Market a scegliere loro davanti a decine e decine di altri candidati provenienti da tutte le parti del mondo. Tra i fattori di questa scelta c’è anche quello familiare: Domenico sa bene cosa vuol dire prendersi cura delle persone anziane, provenendo da un’esperienza personale in cui ha dovuto aiutare il padre malato per molto tempo. Patrizio, dal suo, ha una nonna che conta ben 104 primavere.



La sensibilità verso l’argomento, quindi, ha facilitato la candidatura dei due italiani che, oltre al background familiare e personale, ne vantano uno lavorativo di tutto rispetto. Patrizio, nato e cresciuto a Roma, ha studiato a New York ed ha vissuto in diverse città del globo. È un ex Manager di WeWork,per la quale ha curato e guidato l’espansione internazionale, creandosi un nome a livello globale nel mondo delle start up, e contribuendo alla crescita della società, che ora vale ben 47 miliardi di dollari. Domenico, originario di Milano, è un ex Manager di alcune tra le più importanti aziende italiane nel mondo, quali Ferrari e FCA, ed ha contribuito allo startup ed alla crescita di importanti società facenti capo a queste aziende come responsabile globale del Marketing e delle Vendite e inoltre, da sempre interessato alla crescita del paese, è oggi titolare di un innovativo brevetto italiano.



Una combinazione perfetta di fattori lavorativi e personali, quindi, ha portato i due manager italiani a essere nominati per gestire l’espansione europea di Because Market. La strategia, come affermano i due, partirà da una città italiana tra le più in crescita al momento nel panorama europeo: Milano. Dopodiché, si espanderanno in Portogallo, Germania, Finlandia, Svezia e Grecia, non sottovalutando il Giappone che, insieme all’Italia, rappresenta il paese con il più alto numero di anziani.