Due ingressi nel cda di Ferrarelle. I nomi

Ferrarelle SpA, tra le aziende leader nell'imbottigliamento dell'acqua minerale, nel corso dell'Assemblea del 28 aprile 2017, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017/2019 che vede, oltre alla riconferma dei consiglieri uscenti, la nomina del Prof. Massimo Bergami e dell'Ing. Giuseppe Cerbone.

Massimo Bergami, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale all'Università di Bologna Alma Mater Studiorum e Dean della BBS (Bologna Business School), forte di una esperienza maturata nei cda di importanti realtà italiane espressione del Made in Italy ed esperto del settore food&wine, darà il suo contributo allo sviluppo di un nuovo piano strategico quinquennale dell'azienda.

Giuseppe Cerbone, Direttore Generale di Ferrarelle SpA dal 2005, rafforza ulteriormente con questa nomina il rapporto maturato in azienda. A lui il progetto industriale dell'RPET, che consentirà all'azienda di produrre contenitori per uso alimentare con il 50% di pet riciclato nel nuovo stabilimento in provincia di Caserta.

Il Cda ha inoltre confermato al consigliere Michele Pontecorvo Ricciardi la delega alle attività di comunicazione e marketing, che hanno visto nel corso dello scorso esercizio la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità di Ferrarelle SpA.

In seguito alle nomine, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Ferrarelle SpA, in carica fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2019, sarà composto da sette membri:

" Dott. Carlo Pontecorvo - (Presidente e Consigliere del Consiglio di Amministrazione)

" Prof. Massimo Bergami - (Consigliere di Amministrazione)

" Ing. Giuseppe Cerbone - (Consigliere di Amministrazione)

" Prof. Angelo Cremonese - (Consigliere di Amministrazione)

" Dott. Adriano Dumontet - (Consigliere di Amministrazione)

" Dott. Carlo Giello - (Consigliere di Amministrazione)

" Dott. Michele Pontecorvo Ricciardi - (Consigliere di Amministrazione)