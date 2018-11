e-fattura, i 5 Stelle: gradualità. Niente sanzioni fino a settembre

“La moratoria sulle sanzioni per il mancato utilizzo della fatturazione elettronica varrà fino a settembre 2019 per chi effettua il versamento mensile dell’iva. Allunghiamo di tre mesi il vecchio termine del 30 giugno 2019 per l’applicazione delle mini sanzioni per favorire un ingresso più soft nel mondo della e-fattura. Diamo il tempo alle aziende di adeguarsi al nuovo software, andiamo incontro a imprenditori e professionisti per superare le criticità che un cambio così radicale può inevitabilmente prospettare. Puntiamo, quindi, sulla gradualità per prevenire difficoltà e permettere alle imprese di digitalizzarsi e migliorare la gestione dei processi aziendali” – lo dichiarano i deputati M5S in Commissione Finanze alla Camera.