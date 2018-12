E-FATTURA, M5S: D'ACCORDO CON DI MAIO. VIA SANZIONI E SEMPLIFICARE APP

“Lunedì mattina avremo un nuovo incontro sulla fatturazione elettronica con Sogei, Agenzia delle Entrate e dirigenti del Mef. Nelle ultime settimane abbiamo segnalato tutte le criticità in merito all’avvio della e-fattura con monitoraggi continui rispetto allo sviluppo del software ed alle richieste delle aziende. Siamo perfettamente in linea con quanto espresso stamane da Luigi Di Maio sulla opportunità di cancellare ogni sanzione per la e-fattura.

Ricordiamo che come portavoce M5S in Commissione Finanze abbiamo già presentato un ddl Semplificazioni che andrà ad intervenire su molti dei nodi citati dal vicepremier oggi. Infatti, senza una riforma che riveda e semplifichi il rapporto Fisco-contribuenti, la burocrazia della pubblica amministrazione continuerà a bloccare l’economia italiana” – lo dichiarano i deputati M5S della Commissione Finanze della Camera.

Inoltre, verificheremo se l’app dell’Agenzia delle Entrate sia o no fruibile per tutti. I primi 6 mesi saranno di sperimentazione, la fatturazione elettronica deve diventare una semplificazione e non un ostacolo in più per chi produce. Lo stop alla sanzioni e il nostro lavoro incessante con Sogei puntano proprio a questo obiettivo” – concludono.