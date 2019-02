E-GAP: parte a Milano il servizio di ricarica in mobilità per auto elettriche

Parte oggi a Milano il servizio di ricarica in mobilità di veicoli elettrici firmato E-GAP. Inaugurato alla presenza dell’Assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli, il progetto, tutto italiano, è il primo in Europa a introdurre sul mercato un servizio di ricarica rapida (fast charge) su richiesta e in mobilità attraverso l’utilizzo di automezzi propri.

I “van” di E-GAP sono veri e propri centri di ricarica mobile veloce, in grado di fornire energia per ricaricare veicoli elettrici. Milano, metropoli all’avanguardia per quanto riguarda innovazione e mobilità sostenibile, è stata scelta come città pilota dell’intero progetto europeo: da oggi si vedranno infatti circolare per le strade della città i primi 10 mezzi di ricarica. A seguire E-GAP farà il suo debutto in altre 9 metropoli, selezionate in base all’elevato tasso di crescita di veicoli elettrici: Roma, Parigi, Berlino, Londra, Stoccarda, Madrid, Amsterdam, Utrecht e Mosca.

Intervistato da Affaritaliani.it Eugenio De Blasio, Presidente di E-GAP, ha commentato: “È un sistema innovativo di ricarica, una colonnina che si muove per la città; una sorta di benzinaio mobile che ricarica elettricamente l’autovettura. Il Comune di Milano ci ha aiutato nella presentazione di questa iniziativa a Palazzo Marino e riconosciuto lo status di servizio emergenziale. In questo modo possiamo passare sulle corsie preferenziali per arrivare ovunque. Forniamo dunque una risposta a domicilio che va incontro alle esigenze di comodità di chi sceglie l’auto elettrica”.

VIDEO - De Blasio presenta E-GAP: ricarica di veicoli elettrici in mobilità

“Dopo due anni di ricerca e progettazione siamo fieri di avviare questa nuova iniziativa proprio a Milano”, ha dichiarato Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP. “E-GAP è la risposta più immediata alla range anxiety, l’ansia da autonomia, che coinvolge tutti i proprietari e utilizzatori di veicoli elettrici, attuali e potenziali. Funziona per chi è senza disponibilità di ricarica domestica, per chi vuole avere maggiore autonomia o non vuole perdere tempo nella ricerca di stazioni di ricarica disponibili: rifornisce di energia il nostro mezzo mentre facciamo la spesa, siamo in ufficio o a cena con gli amici. I veicoli elettrici sono sempre più diffusi in Italia: le immatricolazioni di vetture elettriche sono cresciute del 16% nel mese di gennaio, con un mercato di circa 300 unità. Nel primo mese del 2019 la quota di mercato di queste autovetture è dello 0,2%*. Il costante aumento di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale ci obbliga a dare uno sguardo al futuro, alle prossime necessità dei cittadini e ad un impegno concreto per lo sviluppo sostenibile delle nostre città”.

E-GAP a Milano

Il servizio al momento sarà attivo all’interno della Circonvallazione interna, quindi nell’area confinata dalle seguenti vie: via Edoardo Jenner, viale Marche, viale Brianza, viale Abruzzi, viale dei Mille, viale Piceno, viale Umbria, viale Isonzo, viale Tibaldi, viale Liguria, viale Cassala, viale Misurata, viale Ergisto Bezzi, viale Daniele Ranzoni, viale Murillo, viale Giovanni Migliara, viale Monte Ceneri, viale Renato Serra, viale Luigi Bodio. È prevista a breve l’estensione della zona di copertura del servizio anche ad altre aree di Milano.

Come funziona E-GAP

Il servizio di ricarica di E-GAP si distingue per essere rapido (ricarica fast charge) e a richiesta, effettuabile “a domicilio”, ossia ovunque si trovi il veicolo da ricaricare, e a richiesta. Per accedere al servizio basterà scaricare gratuitamente l’App sul proprio smartphone o tablet e prenotare la propria ricarica. Ci si potrà geolocalizzare oppure scegliere una posizione futura in cui sosterà il veicolo, selezionare in quanto tempo si desidera ricevere la ricarica e seguirne in tempo reale lo svolgimento. Qualora il veicolo dovesse essere posizionato in un punto difficilmente raggiungibile dai mezzi E-GAP, il driver potrà sostare nelle vicinanze ed utilizzare un sistema di ricarica in emergenza trasportabile a mano così da poter erogare energia sufficiente a far spostare il veicolo elettrico dalla zona di intralcio ad un parcheggio comodo per l’erogazione completa della ricarica. Per quanto riguarda invece i costi di ricarica, la fascia di prezzo va dai 15€ prenotando il servizio 24 ore prima, ai 30€ per una ricarica più urgente.