La bella e brava compagna di Cattaneo, ricco ex manager della TIM, Sabrina Ferilli, appassionata tifosa della Roma, non potrebbe provare a convincere il dottor Flavio a devolvere una cospicua parte della mega-buonuscita, 25 milioni di euro, alla sua squadra ?

Per rasserenare, almeno in parte, l'estate dello scontento dei tifosi giallorossi, angustiati dall'addio al calcio di Francesco Totti e dalla cessione dei top-players della "Magica", che sta nel cuore dell'attrice e di tantissimi tifosi ?