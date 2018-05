E2i Energie Speciali: 100 mln di finanziamento corporate, durata fino a 9 anni

A E2i Energie Speciali 100 milioni di finanziamento corporate, con durata fino a 9 anni

E2i Energie Speciali ha stipulato con Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas CIB e UniCredit, insieme all’intervento di Cassa depositi e prestiti, un nuovo contratto di finanziamento di € 100 milioni a supporto degli investimenti avviati dalla Società per la realizzazione di otto nuovi impianti eolici attualmente in fase di costruzione, nonché di potenziali investimenti futuri. Tale finanziamento si aggiunge alla linea di credito da € 150 milioni concessa alla Società da Edison S.p.A. grazie ad un finanziamento ottenuto lo scorso novembre dalla BEI - Banca Europea degli Investimenti.

“L’operazione di finanziamento rappresenta un altro passo fondamentale nell’implementazione del piano industriale della Società e della nostra strategia di investimento e crescita, sia mediante la realizzazione di impianti eolici “greenfield” che attraverso progetti di integrale ricostruzione di impianti esistenti. Il supporto dimostrato anche in questa occasione da primarie istituzioni finanziarie italiane ed europee testimonia ancora una volta la validità del nostro percorso di sviluppo e permetterà a E2i di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo come leader nell’eolico” ha commentato Mauro Miglio, Senior Partner di F2i SGR e Amministratore Delegato di E2i Energie Speciali.

“Questo finanziamento permetterà ad E2i di finalizzare la realizzazione di nuova capacità eolica e quindi di accrescere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del Paese, contribuendo agli obiettivi nazionali indicati nella SEN 2017. Crediamo che il nostro paese si aprirà sempre più alle fonti rinnovabili e all’eolico, che dovranno costituire una parte comune del territorio, come lo sono oggi strade, ponti e acquedotti, nel rispetto delle regole, della pianificazione paesaggistica e delle necessità energetiche del paese, in sintonia con l’ambiente in cui viviamo” dichiara Marco Peruzzi, Presidente di E2i Energie Speciali. La linea di credito concessa a E2i ha una durata di 9 anni – particolarmente lunga per un finanziamento corporate unsecured, a testimonianza della solidità della Società – e l’ammontare complessivo di € 100 milioni è suddiviso in due tranche con scadenza finale al 2025 e 2026. Il finanziamento ha un periodo di disponibilità di 24 mesi allineato all’attuale piano di investimenti della Società. Clifford Chance e Arcus Financial Advisors hanno assistito E2i nell’operazione, mentre Legance – Avvocati Associati ha assistito il pool di banche.

E2i Energie Speciali nasce dalla volontà di 3 partner – F2i - Fondi italiani per le infrastrutture, Edison, e EDF EN Energies Nouvelles – che hanno deciso di mettere insieme le proprie competenze per raggiungere un obiettivo comune: dar vita a una realtà in continua crescita nel campo delle energie rinnovabili. E2i si ispira ai principi della “Carta del Rinnovamento Eolico Sostenibile”, promossa insieme ad altri operatori di settore per dare impulso al rinnovamento degli impianti eolici in Italia, basati sul rispetto degli ecosistemi naturali e sociali e l’aumento della produzione di kWh a zero emissioni di CO2 finalizzati a conseguire gli obiettivi italiani ed europei di de-carbonizzazione dell’economia al 2030. E2i ha prodotto nel 2017 oltre 1 TWh di energia rinnovabile, pari all’energia elettrica consumata mediamente in un anno da 400.000 famiglie, evitando l’emissione in atmosfera di 500.000 tonnellate di CO2. Alla luce dell’esito delle aste eoliche indette dal GSE a fine 2016, E2i nel 2019 avrà 38 impianti eolici per un totale di 710 MW in 10 regioni d’Italia, in prevalenza nel centro-sud. Per ulteriori informazioni: www.e2ienergiespeciali.it