E2i riceve il Premio Sviluppo Sostenibile 2019

E2i Energie Speciali riconosciuta impresa virtuosa per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e primo esempio in Europa dell’applicazione del Protocollo Envision ad un impianto eolico. La consegna del premio Sviluppo Sostenibile 2019 il 7 novembre a Rimini, nell’ambito di Ecomondo.

Il Premio Sviluppo Sostenibile 2019, istituito dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Italian Exhibition Group con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è stato assegnato a E2i Energie Speciali.

Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ha dichiarato: “Il Premio si propone di promuovere e far conoscere le buone pratiche e le tecnologie di successo della green economy italiana. Anche quest’anno la selezione ha avuto a disposizione una platea ampia di partecipanti: sceglierne solo 10 per settore non è stato facile per la Commissione degli esperti del Premio. Abbiamo registrato infatti una crescita della qualità green di molte iniziative che fa ben sperare.”

A E2i è stato conferito l’ambito riconoscimento per l’applicazione del Protocollo Envision ad un impianto eolico, adottato per rafforzare ulteriormente il proprio profilo di sostenibilità. Il Protocollo rappresenta uno strumento innovativo che permette di misurare, in maniera oggettiva, le performance ambientali, di salute e sicurezza, sociali ed economiche di un’infrastruttura, creando un approccio integrato tra le diverse dimensioni della sostenibilità ai fini di un corretto ed efficiente piano di investimenti.

Mauro Miglio, Amministratore Delegato di E2i, ha commentato: "Sono onorato di ricevere questo premio, un prestigioso riconoscimento all’attenzione di E2i verso la valutazione dell’impatto complessivo dei nostri impianti sull’ambiente e sul territorio. Misurare la reale sostenibilità dei nostri progetti è la strada giusta per assicurare al Paese quell’energia rinnovabile necessaria alla transizione energetica verso un modello di produzione e consumo a basse emissioni di CO2. Ringrazio la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, il Presidente Edo Ronchi e tutta la Giuria che hanno premiato il nostro impegno per la sostenibilità e ringrazio in particolare tutta la squadra di E2i.”