E_mob, SHARE NOW: la mobilità elettrica passa da qui. Leverano, SHARE NOW: "Il 95% degli utenti che hanno usato una i3 di DriveNow erano alla loro prima esperienza di guida di un veicolo elettrico”

Il servizio di carsharing nato dalla fusione di car2go e DriveNow opera con flotte completamente elettriche in quattro città europee, mentre in altre tredici location nel mondo le flotte sono parzialmente elettriche: con oltre 3.200 veicoli a zero emissioni, SHARE NOW è quindi il più grande fornitore nel settore del carsharing elettrico a flusso libero.

“Il futuro della mobilità e, in particolare del carsharing, è per noi elettrico: già oggi oltre il 20% della flotta di SHARE NOW è composto da veicoli a zero emissione e il nostro obiettivo a livello globale è quello di aumentare ancora di più la quota di vetture elettriche messe a disposizione dei cittadini.” – dichiara Andrea Leverano, Regional Operations Director South West di SHARE NOW – “Cittadini che, grazie al nostro servizio di carsharing, vengono a contatto con la mobilità elettrica spesso per la prima volta: un’indagine da noi svolta in Italia, infatti, ha dimostrato come il 95% degli utenti che hanno usato una i3 di DriveNow erano alla loro prima esperienza di guida di un veicolo elettrico”.

Dalla stessa indagine è emerso che le vetture i3 sono usate il 30% delle volte in più rispetto al modello endotermico e che, a parità di distanza, 8 clienti su 10 sceglierebbero un modello elettrico invece che uno a benzina.

Per l’intera durata della manifestazione, SHARE NOW offre ai partecipanti dell'evento la registrazione gratuita ai servizi di car2go e DriveNow, insieme a 5€ di guida in omaggio. Per usufruire della promo, basta recarsi allo stand SHARE NOW allestito nell'area espositiva dell'evento presso la piazza coperta di Palazzo Lombardia.

Per sperimentare la guida a bordo di un mezzo elettrico, SHARE NOW mette a disposizione una BMW i3 di DriveNow con cui effettuare test drive in Via Restelli, chiusa al traffico per i tre giorni dell’evento.