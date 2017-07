EasyJet si prepara alla Brexit e sceglie Vienna come sede Ue

Nasce Easyjet Europe, nuova compagnia di bandiera con sede a Vienna, voluta dal gruppo aereo britannico per tutelare i propri diritti di volo in vista della Brexit. Easyjet ha infatti scelto l'Austria come Paese dove richiedere il certificato di volo e dove fissare il quartier generale della nuova societa'. Per Easyjet e' infatti necessario un certificato di volo (Aoc) in un Paese Ue per poter volare fra i Paesi membri dopo la Brexit.

"Il processo di accreditamento e' in corso e speriamo di ricevere l'Aoc a breve", dichiara la societa' in una nota. EasyJet, che ha sede a Luton, a 30 miglia a nord di Londra, e ha specificato che l'operatività della compagnia non sarà influenzata dalla scelta. Recentamente Lufthansa ha scelto l'Austria per la sua unità low cost Eurowings.

Secondo i sindacati si tratterebbe di un modo per aggirare i contratti tedeschi, più onerosi, per il personale. EasyJet ha dichiarato invece di aver scelto l'Austria per la sua rigorosa attuazione delle norme europee sulla sicurezza e per il fatto che il Paese dovrebbe essere in grado di gestire un gran numero di aerei per la sua esperienza con altre grandi compagnie aeree. La mossa creerà posti di lavoro a Vienna, ha detto EasyJet, e l'Austria ha accolto con favore la decisione della compagnia aerea.

"La qualità del Paese ha vinto la concorrenza di 27 altri Paesi europei, non con il dumping fiscale, perché ha vinto il migliore, non il più economico", ha dichiarato il cancelliere austriaco, Christian Kern. I primi colloqui con l'amministratore delegato di EasyJet, Carolyn McCall, avevano già avuto luogo a ottobre dello scorso anno. La compagnia ha comunicato che registrerà nuovamente 110 aerei per volare sotto il nuovo certificato Aoc entro marzo 2019, quando è attesa la Brexit.