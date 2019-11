Eataly apre una sede a Toronto, investimento da 19 milioni

Eataly apre a Toronto. La sede canadese dell'azienda piemontese e' stata inaugurata in Bay and Bloor Street, un'iconica destinazione commerciale nella capitale canadese. Con Eataly Toronto arrivano nella capitale canadese cento nuovi marchi italiani e oltre 10mila prodotti italiani di alta qualita' tra cui pasta fresca fatta a mano, salumi e formaggi, pesce, carne e un panificio con forno a legna per pizza alla pala, focaccia e prodotti da forno della tradizione italiana.



Si tratta di un investimento totale di 28 milioni di dollari canadesi (circa 19 milioni di euro). A regime si prevede la creazione di 450 posti di lavoro, che contribuiranno a portare il gruppo a quota 9mila collaboratori, che ogni anno accolgono complessivamente 50 milioni di visitatori in 41 punti vendita distribuiti in 15 Paesi.