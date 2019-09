Eataly in Cina, contatti con Suning. Allo studio una jv o franchising. Rumors

L'espansione di Eataly in Asia prende forma. Messo in stand-by il progetto della quotazione che potrebbe esser archiviato con l’ingresso di un grande fondo nel capitale, Farinetti, incassati i soldi di Lurisia, torna a concentrarsi sul dossier apertura di nuovi negozi per portare in giro nel mondo il food&beverage made in Italy. Non ci sono nel mirino sono gli Stati Uniti, come ha rivelato stamane l’imprenditore piemontese, ma anche la Cina. Un ingresso che, secondo quanto rivela MF, potrebbe avvenire tramite il proprietario dell’Inter Zhang Jidong.





Il numero uno di Suning, in visita ieri a Eataly Smeraldo, a Milano, accompagnato dal top manager Andrea Guerra, Ceo del gruppo controllato da Farinetti, hanno attirato l’attenzione della stampa finanziaria cinese e secondo quanto riportato dall’Economic Observer, la due giorni milanese di Zhang sarebbe andata ben oltre la presenza a San Siro per l’esordio dell’Inter in Champions League e la cena con Massimo Moratti.



In Cina Suning, ricorda MF, è una delle prime società di retail, posizione rafforzata con l’acquisizione dell’80% di Carrefour Cina (319 punti vendita) che ne fa il quarto gruppo cinese del settore quotato sul listino di Shenzen, con all’attivo (dati bilancio 2018) 32 miliardi di euro di ricavi. Fra i piani di Zhang ora c’è quello di rinnovare l’offerta e l’interesse per il modello Eataly potrebbe dargli degli spunti, da qui la visita e la passeggiata fra i banchi delle Smeraldo. Non è esclusa, però, la partnership.



Da tempo, infatti, i figli di Oscar Farinetti sono proprio alla ricerca in Cina di sponsor e partner per dare forma al piano di espansione del gruppo in Asia. A questo riguardo, MF rivela che la relazione tra le parti va avanti da qualche tempo, tanto che Suning avrebbe già incontrato in passato i vertici del gruppo italiano proprio per valutare collaborazioni commerciali e industriali. In che modo? Una joint venture italo-cinese o un accordo di franchising in esclusiva per il mercato locale, intesa che potrebbe essere ufficializzata a breve.