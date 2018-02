Eataly sbarca in Svezia: punto vendita a Stoccolma

Foto LaPresse

Eataly apre il suo primo punto vendita in Svezia: a Stoccolma a Biblioteksgatan, ex sede dello storico cinema Roda Kvarn. L'apertura e' prevista sabato 17 febbraio. Esteso per oltre 3.000 mq, Eataly Stoccolma e' dedicato ai ponti, si sviluppa su 2 piani e porta in Svezia il format unico di Eataly di mercato, ristorazione e didattica. L'offerta al dettaglio include un mercato con prodotti di alta qualita' tra cui pasta fresca fatta a mano, salumi e formaggi, pesce, carne e un panificio con il miglior assortimento di pizza, focaccia e altri prodotti da forno della tradizione italiana, tutti realizzati con farina biologica. Ricca anche la selezione di pasta, salse, condimenti, olio extravergine di oliva e dolci.

Un'attenzione particolare e' dedicata inoltre alla ricerca dei migliori prodotti locali e alla narrazione delle storie uniche dei loro produttori. I ristoranti propongono ogni giorno un'autentica esperienza gastronomica italiana: dalla carne al pesce di provenienza locale, alla pizza tradizionale napoletana e alla pasta fatta a mano, gli ospiti possono gustare una serie di piatti delle tradizioni regionali, sempre realizzati con ingredienti freschissimi. Ai piu' golosi sono dedicati il bancone del cioccolato artigianale e quello del gelato. La Scuola di Eataly, infine, offre l'opportunita' di imparare dagli esperti come preparare i piatti italiani. Le lezioni di cucina di Eataly conducono i partecipanti, grandi e piccoli, in un viaggio alla scoperta di ricette tradizionali, ingredienti italiani e locali e cultura culinaria.

"Stoccolma e' distribuita su 14 isole ed e' collegata da 57 ponti. Noi di Eataly amiamo le isole, ma preferiamo i ponti, che collegano e uniscono. Siamo tutti isole, ma abbiamo bisogno di ponti", dichiara il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti.

"Una nuova apertura e' per noi un altro passo molto importante - commenta il presidente esecutivo di Eataly, Andrea Guerra - quello che apriamo a Stoccolma e' un negozio da amare, che appaga gli occhi e regala emozioni: su tutte quella di fare un salto in un Paese tanto diverso come l'Italia. In Svezia, storicamente tra i Paesi piu' attenti al benessere sociale della popolazione, entrano per la prima volta piu' di 1.500 prodotti italiani ambasciatori della nostra cultura enogastronomica e della nostra qualita' di vita".