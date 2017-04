eBay integra i mercati italiano e spagnolo. Voces general manager Italia

eBay ha annunciato la nomina di Susana Voces come nuovo general manager per l’Italia. Susana Voces, che nel nostro Paese prende il posto lasciato da Claudio Raimondi, ha iniziato a lavorare in eBay nel 2007, dal 2015 ricopre l’incarico di General Manager in Spagna e ora subentra anche alla guida del mercato italiano, a seguito della creazione di un’area di business integrata tra Italia e Spagna, diretta da un unico general manager e dotata di team locali in entrambi i Paesi.

Susana Voces Susana Voces Susana Voces ha una grande esperienza nel settore commerciale e nello sviluppo del business: per oltre cinque anni ha guidato l’Unità Vendite e Sviluppo del Business di Paypal in Spagna e Portogallo, per poi diventare Direttore commerciale di eBay in Spagna e nella regione Europa-Medio Oriente-Africa.

Prima di entrare in eBay, Susana ha lavorato per Arrow Electronics ed Ericsson. Susana ha studiato Ingegneria Tecnica, Marketing e Business Management all’Università di Harvard e all’Università Pontificia di Comillas, in Spagna.