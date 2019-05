Ecco i Ceo più pagati al mondo. Zaslav a capo di Discovery il più ricco

Secondo il Wsj il Ceo più pagato al mondo è David Zaslav a capo di Discovery, gruppo di pay tv che vanta una cifra come 129,4 milioni di dollari. Al secondo posto si piazza Stephen Angel, AD di Linde, colosso di gas industriali con 66,1 milioni di dollari e al terzo il numero uno dell’impero Disney Robert Iger con 65,6 milioni. La classifica stilata dal Wall Street Journal sulle 500 principali aziende statunitensi rivela che i compensi dei Ceo sono aumentati di almeno il 5 per cento nella stragrande maggioranza dei casi mentre il rendimento totale per i soci è negativo a -5,8%. I settori più generosi? Sanità, mass media e finanzia.

La paga media si aggira si 12,4milioni di dollari, nuovo quarto record consecutivo dai tempi della crisi finanziaria del 2008. Tra i meno “fortunati” in termini di stipendio figurano Larry Page, co-fondatore di Google, Jack Dorsey co-creatore di Twitter che hanno ricevuto salari simbolici di un dollaro e Warren Buffett che si è ridotto la paga del 18,2% a 389mila dollari. Tra le donne troviamo Mary Barra di General Motors (21,9 milioni) e Marillyn Hewson di Lockhedd Martin (21,5 milioni).