Ecco tutte le società in corsa per ricostruire il Ponte Morandi. Rumors

Chi correrà insieme a Salini e Fincantieri per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova? I rumors dicono che parecchie società si sono fatte avanti per ripristinare l'opera crollata lo scorso 14 agosto, causando la morte di oltre 40 persone. Tra di essi, Rizzani de Eccher, Cimolai, Gruppo Fagioli, Siag, Leonardo, Pizzarotti e Strabag, austriaca con sede anche in Itallia. Tra i piani presentati c’è anche quello di Autostrade per l’Italia, concessionaria del ponte.

Tornando al piano della cordata Salini-Fincantieri, il piano prende spunto dall’idea di Renzo Piano, che però non parteciperà al team per la ricostruzione, costerà 200 milioni di euro e prevede, scrive MF-Milano Finanza l'ultimazione dei lavori in 12 mesi. La cordata, da quanto si apprende, si sarebbe anche resa disponibile alla demolizione e quindi alla predispozione delle aree.