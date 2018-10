Economia circolare,i primi indici.Stop alle discariche con plasma o o pirolisi

L'economia circolare nella legge sulla transizione energetica per la crescita verde

Il concetto di economia circolare è entrato ufficialmente in EU-27 in Francia nella legge sulla transizione energetica per la crescita verde del 18 agosto 2015. Ha riconosciuto la transizione verso un'economia circolare come obiettivo nazionale e come uno dei pilastri sviluppo sostenibile. Questa legge ha dato la seguente definizione per l'economia circolare (codice ambientale, articolo L.110-1-1):

"La transizione verso un'economia circolare mira a superare il modello economico lineare di estrazione, produzione, consumo e smaltimento richiedendo un consumo sobrio e responsabile delle risorse naturali e delle materie prime primarie e, in ordine di priorità, la prevenzione. produzione di rifiuti, in particolare attraverso il riutilizzo dei prodotti e, a seconda della gerarchia dei metodi di trattamento dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio o, in mancanza, il recupero dei rifiuti. "

La legge ha anche fissato obiettivi ambiziosi per l'economia circolare, come un aumento del 30% del rapporto tra PIL e consumo interno di materiali entro il 2030: è quindi necessario produrre utilizzando meno materiale, al fine di disaccoppiare la crescita dal consumo di materiale.

La normativa contiene importanti progressi nella produzione sostenibile (divieto di sacchetti di plastica, la criminalizzazione di obsolescenza programmata ...) e il consumo sostenibile (lotta contro lo spreco alimentare ...).

Contiene inoltre obiettivi strutturanti relativi alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti: