Economia COME, in 10mila alla seconda edizione del festival a Roma

Circa 10mila persone hanno partecipato a “Economia COME”, il Festival prodotto da Fondazione Musica per Roma insieme alla Camera di Commercio di Roma, e promosso da Invitalia con la consulenza editoriale di Laterza Agorà, che si chiude oggi con il + 30% di affluenza rispetto all’edizione del 2017.

La seconda edizione del Festival della Capitale su temi economici dedicato al grande pubblico ha visto, tra gli altri, la presenza di molti giovani, accorsi numerosi ad ascoltare personaggi di rilievo del mondo dell’economia, dell’impresa e delle istituzioni che si sono confrontati su questioni cruciali per il futuro del Paese. Presenti al Festival anche il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il direttore dell’Osservatorio per i conti pubblici dell’Università Bocconi, Carlo Cottarelli, e l’economista francese Jean-Paul Fitoussi.

Rispetto allo scorso anno, la kermesse ha visto un incremento degli incontri e dei dibattiti del 15%. Se si considerano i numeri relativi al web e al digitale, i partecipanti a Economia Come crescono in misura esponenziale: nella tre-giorni sono stati registrati 30 podcast, effettuate 15 dirette streaming tra Facebook e Youtube e digitati oltre 1200 tweet, che hanno permesso alla manifestazione di essere trending topic per tutta la sua durata, con 7 milioni e 800mila visualizzazioni dei contenuti contenenti l’hashtag #economiaCome.

Oggi, a dare il via all’ultima giornata della manifestazione è stato il sociologo e politologo inglese, Colin Crouch, che, in un’intervista alla giornalista di Repubblica, Tonia Mastrobuoni, ha aperto il dibattito sulle prospettive del lavoro in un contesto internazionale in continua evoluzione. La giornata è proseguita poi con l’intervento di Philippe Van Parijs, docente e teorico contemporaneo del “reddito di base” a colloquio con Stefano Feltri, de Il Fatto Quotidiano. A seguire, un dibattito tra Stefano Bolognese, Carlo Ferro e Maurizio Manfellotto sul tema degli investimenti al Sud, condotto da Michele Renzulli del TG1, e un confronto tra Richard Baldwin, docente ed economista, e Massimo Sideri, di Corriere Innovazione, sul tema della convergenza tra tecnologia, web e globalizzazione. A concludere la giornata, un’intervista a Jean-Paul Fitoussi di Alessandra Sardoni, di La7, e uno spettacolo di Federico Buffa, dal titolo “Black Leather: due pugni guantati di nero”.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto in questa seconda edizione del Festival”, ha dichiarato Aurelio Regina, presidente della Fondazione Musica per Roma. “La sfida era quella di coinvolgere un pubblico trasversale in un ampio dibattito sull’economia italiana e le prospettive di sviluppo a livello internazionale. Oggi, a fronte di novemila presenze registrate nella tre-giorni, possiamo dire che l’Auditorium Parco della Musica si conferma ancora una volta uno dei luoghi di divulgazione culturale più importanti della Capitale”.

Secondo Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia: “Quest’anno i cittadini hanno dimostrato in modo straordinario di apprezzare Economia Come, più della precedente edizione: dibattiti approfonditi, a bassa voce; confronti con esperti internazionali e punti di vista autentici e non strumentali. Tutto questo con l’obiettivo di informarsi sui temi di attualità e farsi una propria opinione: niente tweet, niente post, niente urla, niente voci sovrapposte, ma un confronto utile e stimolante”.