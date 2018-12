Ecotassa, Di Maio: "Non ci sarà nessuna nuova tassa su auto"

"Non ci saro' nessuna nuova tassa" sulle auto: lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio a Mattino 5. "Ci sara' un ecobonus sulle auto elettriche, ibride, a metano. Serve una rivoluzione della mobilita' In italia. Non danneggeremo chi puo' permettersi solo una Panda".



"Stiamo incentivando fino a 6.000 euro le auto elettriche, ma ci stiamo preparando a un piano di installazione di oltre 20.000 colonnine elettriche con EnelX", aggiunge. Questo "ci aiutera' per l'ambiente e ci fara' risparmiare soldi sui carburanti e quindi sulle spese fisse degli italiani", prosegue. "Abbiamo le citta' ostaggio dell'inquinamento, si fermano le auto fino a Euro4", conlude Di Maio.