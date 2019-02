Edison: Top Employer per il quinto anno consecutivo

Edison è Top Employer Italia2019. La certificazione Top Employer è un prestigioso riconoscimento a livello internazionale che viene attribuito a quelle aziende che creano eccellenti condizioni di lavoro per i dipendenti e che dimostrano di applicare ottime pratiche di valorizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.

L’analisi effettuata da Top Employer Institute prende in esame tutte le principali aree in ambito Human Resource e assegna la certificazione solo alle aziende che dimostrano una tensione al miglioramento continuo dei propri processi. Il riconoscimento conferma l’impegno di Edison nel creare ogni giorno un ambiente di lavoro che garantisce la crescita a ogni livello, mediante l’ascolto e la valorizzazione del singolo dipendente.

Edison misura con un’indagine annuale la motivazione e il livello di coinvolgimento delle proprie persone e, in base alle loro indicazioni, definisce e implementa specifici piani di integrazione e rinnovo dei servizi esistenti. Edison dedica un’attenzione costante al worklife balance, con un piano di welfare che viene aggiornato sulle reali esigenze dei dipendenti e che prevede servizi come campagne di prevenzione medica, disbrigo pratiche e servizio di consulenza legale o fiscale e supporto genitoriale.

Per facilitare l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata la società ha introdotto una modalità di «lavoro agile», lo Smart Working, basato su una maggiore flessibilità nella scelta di spazi e tempi lavorativi, in grado di incrementare anche responsabilizzazione e produttività di ciascun dipendente.

Edison si distingue, tra le altre cose, per un articolato processo di Onboarding, che assicura l’accoglienza e l’inserimento in azienda dei nuovi colleghi, fornendo loro le informazioni necessarie durante le prime settimane di lavoro. I giovani assunti, inoltre, sono accompagnati attraverso il percorso triennale, che prende il nome di Young Community, con progetti di formazione e iniziative di orientamento professionale nell’inserimento efficace nel complesso contesto organizzativo. La Young Community è l’occasione per creare un solido network di scambio professionale.

Edison, inoltre, investe nella formazione professionale e manageriale di tutti i suoi dipendenti, grazie ad iniziative organizzate internamente sia a livello locale che internazionale, sia accedendo ad iniziative esterne presso scuole di formazione e Business schools.