Ricavi a 2,8 mld e ebitda in forte crescita a 229 milioni nella trimestrale Edison.

Edison chiude il primo trimestre con un forte miglioramento dell’ebitda, che si attesta a 229 milioni rispetto ai 172 fatti registrare con la precedente gestione. Il miglioramento è dovuto alla buona performance di tutte le attività. in particolare della filiera elettrica grazie alla crescita dei prezzi e al nuovo perimetro di attività con Fenice; e alla filiera idrocarburi grazie all’aumento del prezzo del petrolio e alla redditività derivante dalla compravendita del gas. Tutto ciò porta a un risultato netto di -19 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a -76 milioni di Euro del primo trimestre 2016. L’indebitamento è per la prima volta al di sotto di 1 miliardo di euro (934 milioni) a conferma della solidità finanziaria del Gruppo.

Edison, trimestrale: ricavi a 2,8 mld, ebitda in forte crescita a 229 milioni. Il contesto



Nel primo trimestre del 2017 si è registrato un recupero della domanda e dei prezzi di energia elettrica e gas rispetto allo stesso periodo dello scorso anno in conseguenza di due ordini di fenomeni: da un lato le temperature al di sotto della media stagionale, dall’altro la minor disponibilità di energia elettrica dall’estero. Entrambi questi fenomeni hanno prodotto l’aumento dei prezzi. In particolare, la domanda italiana di energia elettrica si è attestata nel trimestre a 79 TWh (+0,6% rispetto ai 78,5 TWh dello stesso periodo del 2016). La ripresa della domanda, unitamente al calo significativo delle importazioni nette (-29% a 9,2 TWh), a seguito delle manutenzioni agli impianti nucleari d’Oltralpe, ha sostenuto l’incremento della generazione termoelettrica (+10% a 51,5 TWh) che ha bilanciato la contrazione del settore idroelettrico, dovuta alla scarsa idraulicità del periodo (-5% a 7,5 TWh). La tensione sui mercati elettrici limitrofi ha dispiegato i suoi effetti sui prezzi dell’energia elettrica, determinando un aumento del Prezzo Unico Nazionale (PUN) del 45% a 57,4 Euro per MWh da 39,6 Euro per MWh del primo trimestre 2016.

Edison, trimestrale: ricavi a 2,8 mld, ebitda in forte crescita a 229 milioni. I dati

In questo scenario Edison ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi di vendita pari a 2.798 milioni di Euro da 3.026 milioni di Euro nello stesso periodo del 2016. Tale calo è legato in prevalenza ai minori proventi da contratti derivati di copertura in relazione alla dinamica dei prezzi che hanno determinato un impatto soprattutto sulla filiera idrocarburi. I ricavi di questo settore di attività si sono attestati a 1.636 milioni di Euro facendo registrare una contrazione del 10,9% rispetto allo stesso periodo del 2016, nonostante l’incremento delle vendite. Positivo l’andamento della filiera energia elettrica che nel primo trimestre ha registrato un aumento dei ricavi dell’1,9% a 1.387 milioni di Euro grazie al contributo di Fenice (consolidata a partire dall’1 aprile 2016) e alla crescita dei prezzi medi di vendita in conseguenza dello scenario di riferimento sopra descritto.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ha registrato una forte crescita attestandosi a 229 milioni di Euro, con un incremento del 33,1% rispetto ai 172 milioni di Euro del primo trimestre 2016 grazie alla buona performance di tutte le aree di business. In particolare il Margine Operativo Lordo Adjusted della filiera energia elettrica è balzato a 68 milioni di Euro (+58,1% rispetto ai 43 milioni di Euro del primo trimestre 2016) beneficiando principalmente dell’apporto di Fenice e dei maggiori margini registrati nella generazione termoelettrica. Il Margine Operativo Lordo Adjusted2 della filiera idrocarburi è aumentato significativamente a 181 milioni di Euro (+23,1% dai 147 milioni di Euro registrati nel primo trimestre dello scorso anno) grazie alla ripresa dello scenario petrolifero che si è tradotta in una maggior redditività dell’attività di esplorazione e produzione di idrocarburi. L’attività di compravendita del gas resta importante e contribuisce all’EBITDA Adjusted della filiera per i due terzi.

Edison, trimestrale: ricavi a 2,8 mld, ebitda in forte crescita a 229 milioni. L'Ebit

Il Risultato Operativo (EBIT) si è attestato a 8 milioni di Euro, in miglioramento dal risultato negativo per 34 milioni di Euro registrato nel primo trimestre dello scorso anno, grazie alla positiva performance operativa e ai minori ammortamenti correlati alle svalutazioni effettuate nel bilancio 2016. Sul risultato hanno inciso la variazione di perimetro, i maggiori costi di esplorazione e produzione e la variazione netta del fair value relativo all’attività di hedging delle commodity e dei cambi che è stata negativa per 98 milioni di Euro (-92 milioni di Euro nel primo trimestre 2016).

Il Risultato prima delle imposte è stato positivo per 4 milioni di Euro dal negativo per 67 milioni di Euro del primo trimestre 2016, in conseguenza delle dinamiche sopra descritte, di minori perdite nette sui cambi registrate nel periodo e del miglioramento del costo del debito. Edison ha chiuso il primo trimestre dell’anno con una perdita di 19 milioni di Euro (-76 milioni di Euro nello stesso periodo del 2016) grazie al forte miglioramento dell’attività industriale. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2017 è per la prima volta sceso sotto il miliardo di euro attestandosi a 934 milioni di Euro da 1.062 milioni rilevati alla fine del 2016. Tenuto conto degli effetti di stagionalità, Edison stima un EBITDA per il 2017 di almeno 650 milioni di Euro, in linea con quanto già comunicato.