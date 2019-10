Educazione finanziaria: “Crescere che impresa” in tour nelle filiali CheBanca!

Mese dell’Educazione Finanziaria: Junior Achievement e Gruppo Mediobanca hanno organizzato 3 incontri nelle città di Milano, Roma e Brescia all’interno delle filiali CheBanca!. Obiettivo: l’alfabetizzazione finanziaria dei ragazzi nel programma “Crescere che Impresa!” che, lo scorso anno, ha coinvolto oltre 8.000 studenti per un totale di 440 classi.

Il programma Crescere che Impresa!, promosso da Junior Achievement con Gruppo Mediobanca per il secondo anno, attraverso una metodologia didattica esperienziale e attività di gruppo interattive, avvicina i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado ai concetti di gestione del risparmio e investimento per apprendere competenze quali la capacità di gestire il denaro e identificare bisogni e sfide da risolvere, ma anche soft skills “imprenditoriali” come imparare a prendere l’iniziativa, essere responsabili, cittadini attivi e lavorare in team. Complice il successo dello scorso anno, che ha visto coinvolti oltre 8.000 studenti dagli 11 ai 14 anni, per un totale di 440 classi, si è deciso di replicare con l’obiettivo di superare questi numeri.

Oltre alle lezioni in aula, che vedono il coinvolgimento di volontari del Gruppo Mediobanca, il progetto si è avvalso anche di tre incontri in filiale dove, attraverso la testimonianza del personale, i ragazzi hanno avuto la possibilità di scoprire le principali attività di una banca, le differenze tra i prodotti e le modalità con cui vengono serviti i bisogni dei clienti. Grazie alla speciale attività laboratoriale prevista in questi incontri, hanno partecipato, inoltre, ad attività di gruppo interattive come la simulazione dell’apertura di un conto bancario oppure la concessione di una carta di credito. Dopo il primo incontro che si è tenuto nella filiale di via dei Mercanti a Milano, il tour è proseguito a Roma nella filiale di via di San Sebastianello e a Brescia nella filiale di Corso Martiri della Libertà.

“Il progetto ci vede attivamente coinvolti, come Gruppo, nella promozione dell’educazione finanziaria”, ha commentato Francesco Saverio Vinci, Direttore Generale di Mediobanca. “La nostra presenza a livello nazionale, soprattutto attraverso le oltre 300 filiali di CheBanca! e Compass, ci permette di offrire un contributo capillare, con un’attenzione particolare per le aree che necessitano un maggior intervento. Lo scorso anno siamo entrati in oltre 40 classi, risultato importante che abbiamo come obiettivo di superare nell’anno scolastico in corso”.

“È stato un progetto vincente da molti punti di vista”, ha dichiarato ad Affaritaliani.it Olimpia di Venuta, Internal Communication & Employee engagement di Mediobanca. “Lo scorso anno, grazie al contributo di circa 50 volontari di Mediobanca, abbiamo coperto 40 classi e, nell’ambito del progetto più ampio di Junior Achievement, raggiunto circa 9.000 studenti. Per il 2019-2020 contiamo di superare questi dati brillanti, grazie al supporto dei volontari che hanno partecipato con passione al progetto migliorando le proprie soft skill”. Questo è un progetto che permette al Gruppo di investire nel sociale: “A noi piace farlo”, ha continuato Di Venuta, “nell’ottica di investire sui giovani, cioè sul futuro del nostro paese, ma anche perché ce lo chiede il mercato. Gli investitori sono, infatti, sempre più attenti alle imprese socialmente responsabili”. Il valore di questo progetto risiede anche nel fatto che si tratta di una forma di volontariato d’impresa: “Coinvolgere i dipendenti in queste forme di volontariato crea ingaggio e dà loro opportunità di formazione”. “L’idea poi di aprire le filiali ai ragazzi durante il mese dell’educazione finanziaria è stata vincente. Un modo per renderli partecipi alla nostra attività. Divertente, infine, è stato vedere l’entusiasmo e la passione dei ragazzi che hanno fatto tante domande e si sono dimostrati più informati di quello che si saremmo aspettati”.

“Siamo felici di confermare la nostra partnership con Mediobanca con cui condividiamo il principale obiettivo di preparare gli studenti a un futuro in rapida evoluzione, aiutandoli a sviluppare competenze e abilità per progettare consapevolmente il proprio percorso”, ha affermato Antonio Perdichizzi, Presidente di Junior Achievement Italia. “Realizzare questi appuntamenti all’interno delle filiali ci permette di offrire ai ragazzi l’opportunità di un’esperienza concreta, sul campo, oltre a trasferire loro strumenti e competenze utili a comprendere il mondo del lavoro”.

“Crescere che impresa”: il racconto di Affaritaliani nella filiale romana

Livia di Nardo, Direttore Sviluppo di Junior Achievement, intervistata da Affaritaliani.it durante l'iniziativa nella filiale romana, ha detto: “Attraverso Crescere che impresa riusciamo a portare un’attività di educazione finanziaria e all’imprenditorialità nella scuola media. Questa è anche un’attività di orientamento che permette ai ragazzi di capire quali sono le professioni e quali gli studi per arrivare a svolgerle. La partnership con Mediobanca è fondamentale per il contributo che danno i loro volontari; volontari che portano competenze, esperienze e agiscono come role model, raccontando il loro percorso di carriera”.

“Abbiamo la responsabilità di aiutare i ragazzi a trovare il loro percorso di carriera, soprattutto in un contesto in rapido mutamento come quello attuale”, ha raccontato ad Affaritaliani.it Monica Baroni, una delle volontarie di CheBanca!. “Ecco perché ho deciso di prendere parte al progetto come volontaria, per dare loro le conoscenze affinché possano fare una scelta più consapevole. Partecipare agli incontri in filiale è importante perché permette ai ragazzi di toccare con mano quella che è l’attività quotidiana di una banca, di fare esperienza oltre quanto appreso durante le lezioni”.