Effetto Brexit su Borsa Italiana. C'è preoccupazione, Conte si muova

Intervento per Affaritaliani.it di Giulio Centemero (capogruppo della Lega in Commissione Finanze della Camera)

A poche ore dai risultati delle elezioni nel Regno Unito già si presagisce dai sondaggi che ci saranno o una Brexit dolorosa o un caos politico dalla difficile risoluzione. E questo avverrà in una fase chiave dell'acquisizione del colosso dei dati Refinitiv da parte del London Stock Exchange di cui dal 2007 fa parte anche Borsa Italiana, la nostra infrastruttura di mercato dal 2007. In questi mesi ho espresso, sollecitando il Governo ad analizzare il tema, la mia preoccupazione rispetto al futuro di Borsa Italiana ma non ho avuto risposte e il tempo stringe. E' incomprensibile come il Governo Conte affronti tutti i dossier all'ultimo minuto e in maniera dilettantesca. Per questa ragione ho chiesto di poter essere ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rappresentargli le preoccupazioni della Lega.

E' fondamentale alla luce di Refinitiv e Brexit che il London Stock Exchange dia al nostro Paese garanzie chiare sul fatto che non voglia indebolire le strutture italiane, che abbia un piano di investimenti per l'Italia e che sia garantita l'autonomia gestionale ai vertici di Borsa. Il nostro non è un punto di vista sovranista ma di buon senso. Non si può far business in Italia in regime di monopolio su licenze date dallo stato e non dare risposte al Paese e sbaglia il Governo a non alzare la voce, dimostrando tutta la sua debolezza e inconsistenza. Diversi sono gli aspetti fonte di una mia preoccupazione: dal rischio geopolitico in primis a quello della riservatezza dei dati delle nostre più importanti società, passando per molte sfaccettature. So che Consob ci sta lavorando con un tavolo ad hoc ma so anche che la partita è politica e che il Governo non può lasciare i tecnici soli.

L’acquisizione di Refinitiv, colosso dei dati e spin-off di Reuters, pone un ulteriore interrogativo rispetto al destino della nostra piazza finanziaria perché è evidente che il core business del London Stock Exchange potrebbe spostarsi da quello della gestione dei mercati borsistici a quello della gestione dati. Il mondo delle borse a livello globale è in continua evoluzione e solo nelle ultime settimane si è parlato di un potenziale interesse verso il Lseg della Borsa statunitense ICE e verso Borsa Italiana di Euronext. Le indiscrezioni poi degli ultimi giorni su MTS, il mercato del nostro debito pubblico, impongono ancora una maggiore attenzione da parte di tutte le Istituzioni. Lo scenario è complesso.

Non ho una posizione preconcetta ma solo una certezza: come Parlamento, Governo e autorità di vigilanza dobbiamo tutelare la nostra infrastruttura di mercato e chiedere al contempo a chi ne ha la proprietà quali sono i suoi progetti per far sì che la piazza finanziaria di Milano abbia un ruolo non marginale nello scenario globale. La miopia che ha portato tra il 2011 e il 2012 le banche italiane ad uscire dal capitale del London Stock Exchange deve servirci da lezione. Oggi non avendo azionisti italiani nel gruppo è evidente che il peso dell'Italia e l'interesse per l'Italia siano marginali.