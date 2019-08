Effetto crisi, lo spread vola a 241. La Borsa affonda (-2,48%), banche ko

Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude a 241 punti - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sfonda quota 240 punti e chiude a 241 punti, contro i 232 punti dell'apertura. L'aumento del differenziale e' legato all'apertura della crisi di governo. Il rendimento del decennale avanza all'1,84%, ai massimi da inizio luglio.

Borsa: affonda con la crisi (-2,48%) crollano le banche - Piazza Affari ha chiuso con un bagno di sangue l'ultima seduta settimanale, coincisa con la prima valida per monitorare la reazione dei mercati alla crisi di governo che ha portato con se' l'incremento dello spread tra Btp e Bund tedeschi, arrivato a toccare quota 240 punti base. Al termine di una giornata sempre negativa, e in attesa che in serata arrivi il giudizio di Fitch sull'Italia, il Ftse Mib finale si e' assestato a quota , in ribasso del ; All Share . Profondo rosso per i titoli bancari, piu' volte finiti in asta di volatilita' nel corso della sessione.

Il Ftse Mib finale si e' assestato a quota 20.324 punti, in ribasso del 2,48%; All Share -2,55%. In profondo rosso gli istituti di credito che hanno in pancia tanti titoli di Stato: Unicredit -5,13%, Ubi -8,42%, Intesa Sanpaolo 3,63%, Banco Bpm 9,12%, Bper -7%, Mediobanca -2,66%, Mps -8,54%, Popolare Sondrio -7,41%. Tra gli altri finanziari, Generali -2,71%, Poste -6,68%. Negativi anche energetici (Eni -1,80%, Enel -1,69%) e industriali con Ferrari a -2,10%, Fca -2,06%. Tonfo anche per Telecom Italia con un -5,85%. Ha fatto eccezione in un mare di segni piu', il titolo Atlantia che ha guadagnato il 2,94% con la crisi di governo che sembra allontanare la possibilita', cara alla componente grillina, di una revoca delle concessioni autostradali alla societa' della famiglia Benetton.