Effetto Draghi, Piazza Affari chiude a -0,74%

Chiusura di seduta con il segno meno a Piazza Affari, al termine di una giornata che si era gia' aperta in calo. L'indice Ftse Mib segna un -0,74% a quota 20.697 punti, mentre l'Ftse Italia All Share cede lo 0,78% a 22.760 punti. In calo anche l'Ftse Star, che lascia sul terreno l'1,15% a quota 34.157 punti. Milano, come gli altri mercati, accoglie sotto tono le decisioni annunciate oggi dalla Bce che, pur sottolineando un sostegno all'economia europea, prende atto della fragilita' della ripresa. Male bancari, finanziari e il settore auto, positivi invece i titoli dell'energia. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a quota 243 punti, con il rendimento del decennale al 2,50%. Fra i titoli del listino milanese, con il segno positivo fra i maggiori rialzi A2a che guadagna 2,2 punti, seguito da Enel, Terna e Snam. Fra i segni meno, invece, in calo Ubi Banca che cede 5 punti, ma in ribasso anche Banco Bpm, Unicredit e Bper Banca. Anche le altre principali Borse europee archiviano gli scambi con segni negativi, sulla scia dell'apertura in rosso a Wall Street. Fra le piazze finanziarie, Parigi chiude a -0,39%, Francoforte cede lo 0,60%, mentre Londra arretra dello 0,53%.