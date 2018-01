Elezioni 2018: Gentiloni, no interessato a governo con Berlusconi

Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, esclude una coalizione di governo con il centrodestra se dalle urne del 4 marzo non dovesse uscire un vincitore chiaro. "No", ha risposto il premier in una intervista alla Cnbc, "non sarei interessato", ha aggiunto auspicando che il centrosinistra abbia la maggioranza per governare.

Gentiloni: "Mio impegno termina con le elezioni"

"Sono in buona salute, ma il mio impegno, 13 mesi fa, era portare il paese alla fine della legislatura, portare avanti le riforme e affrontare alcune crisi serie come quella migratoria e delle banche. Questo era il mio impegno e termina con le elezioni. Dopo, vedremo".

Davos, Gentiloni: "Attenzione alla corsa protezionistica"

"Dobbiamo fare molta attenzione che non ci sia una rincorsa verso posizioni protezionistiche". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni facendo il punto sul Forum economico mondiale dove venerdi' arrivera' il presidente Usa Donald Trump, che ha appena annunciato una stretta commerciale contro la Cina. Il protezionismo - ha spiegato Gentiloni - "apparentemente tutela i singoli Paesi, ma alla lunga creerebbe enormi problemi economici" e finirebbe per "tagliare il ramo" su cui poggia la crescita.

Gentiloni: a Davos siamo percepiti come un paese sano

"Finalmente, dopo molti anni nei quali eravamo percepiti come un paese un po' ammalato, l'Italia viene percepita per come effettivamente e', ossia con grandissime potenzialita' e in crescita". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni conversando con i giornalisti a margine del World Economic Forum di Davos. "Il sentimento che circola qui e' 'speriamo che continui cosi'', che questa spinta di riforme non debba essere messa in discussione e che anzi prosegua", ha detto Gentiloni, che ieri ha cenato con una decina di ad delle principali multinazionali.

Elezioni 2018: Gentiloni, populisti anti Ue non prevarranno

"Penso che la posizione populista anti Ue non prevarra'" alle elezioni del 4 marzo, "e che l'Italia manterra' la sua stabilita'". Lo ha detto alla Cnbc il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a proposito delle prossime elezioni politiche.