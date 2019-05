Elezioni europee, populisti sopra il 30%? State Street: vendere euro e azioni

Populisti sopra il 30%? Vendere euro ed azioni. In un report intitolato "Per una volta le elezioni europee sono davvero importanti per i mercati", pubblicato alla vigilia della scadenza elettorale per il rinnovo del parlamento di Bruxelles, gli analisti di State Street Global Advisors avvertono gli investitori dal rischio sorpresa per quanto riguarda i partiti non-tradizionali, risultato sorpresa dalle urne che diventerebbe shock nel caso queste formazioni tutte assieme superassero il 30% dei consensi.





"Rispetto alle elezioni europee, attualmente i mercati stanno prezzando la possibilità che i partiti anti-mainstream si aggiudichino circa il 30% dei seggi. Tuttavia - scrivono gli analisti di State Street Global Advisors - se superassero i sondaggi e ottenessero più di un terzo dei seggi, l'impatto in termini procedurali non sarebbe pienamente evidente. Ciò peggiorerebbe significativamente il contesto politico e ridurrebbe la probabilità di attuazione delle riforme necessarie per l'Eurozona".

Quanto all'esito del voto, si legge nel report, "qualsiasi deviazione importante verso l'alto o verso il basso è suscettibile di generare una modifica significativa dei prezzi, in particolare del tasso di cambio dell'euro - rispetto alle valute non europee del G10 - semplicemente sulla base del sentiment".



La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen

A seconda delle implicazioni delle elezioni per la presidenza della Bce, l'euro "potrebbe muoversi più nettamente" ed "analogamente è probabile che le obbligazioni sovrane rispondano al sentiment generale e a qualsiasi cambiamento nell'orizzonte di politica monetaria. Infine, anche le azioni europee fortemente influenzate dalla politica, come quelle delle banche italiane, potrebbero essere molto sensibili a qualsiasi rivalutazione del contesto".

Questo perchè il valore di queste azioni "aumenterebbe se i partiti tradizionali superassero le previsioni o al contrario diminuirebbe se i risultati fossero inferiori alle aspettative".



Tirando le somme, conclude State Street, 'se queste elezioni cementassero l'aumento del populismo nell'Ue, come previsto, è probabile che questo ulteriore livello di incertezza si ripercuoterà sui calcoli a più lungo termine degli investitori sulla futura crescita europea e sulla sopravvivenza della zona euro".