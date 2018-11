A WS piace The Donald zoppo. I mercati vedono la fine dei dazi

Wall Street apre positiva dopo i risultati delle elezioni Usa di Midterm, che vedono come da pronostico i democratici riprendersi la Camera e i repubblicani rafforzarsi al Senato. E' dal 2010 che i democratici non avevano piu' la maggioranza della Camera dei deputati.

Gli investitori s'interrogano sul nuovo scenario politico, che vedra' l'amministrazione Trump e la sua agenda dover fare i conti con un Congresso Usa diviso ma non sembrano preoccupati, anzi appaiono rassicurati dal fatto che il risultato del voto e' quello atteso. L'idea e' che le politiche pro-crescita del presidente americano, Donald Trump, continueranno ma le sue mosse piu' destabilizzanti dal punto di vista dei mercati (in primis la guerra commerciale con la Cina) verranno tenute sotto controllo.

Inoltre, la storia dimostra che dagli anni '50 del secolo scorso, l'azionario ha sempre guadagnato nell'anno successivo alle Midterm. Per ora i segnali economici che emergono da queste elezioni di novembre sono l'indebolimento del biglietto verde e l'arretramento del Vix, l'"indice della paura", il barometro della volatilita' dei mercati, sceso ai minimi da 3 settimane. Il Dow Jones sale dello 0,89% a 25.862 punti, lo S&P dell'1% a 2.782 punti e il Nasdaq dell'1,07% a 7.454 punti.

Oltreoceano, le Borse europee rompono gli indugi dopo due giorni di stallo in attesa del voto Usa e trainati dalle trimestrali salgono tutte di oltre un punto percentuale. Se Piazza Affari guadagna l'1,6% nel Ftse Mib, con lo spread sotto quota 290 punti, la migliore e' Madrid (+1,7%) grazie alla performance di bancari "dopo la decisione assai dibattuta della Corte Suprema - scrive Mps Capital Services - secondo la quale non tocchera' alle banche pagare le imposte di bollo sui mutui".

Tra le big di Milano, prosegue la corsa di Campari (+3,4%) dopo la trimestrale e si mettono in luce Poste Italiane (+3%) e Cnh (+2,8%) prima dei rispettivi risultati parziali. Tra le banche bene Intesa Sanpaolo e Banco Bpm ma non Ubi (-0,2%) che ha diffuso una trimestrale comunque in linea con le previsioni. Il risveglio del petrolio, complice il calo del dollaro, (Brent gennaio a 73,3 dollari al barile, Wti dicembre a 63 dollari al barile) favorisce Eni (+2%) e Saipem (+2%) mentre Snam (+1,9%) ha sorpreso le case di investimento grazie alle indicazioni sui dividendi nel piano al 2022.

Bene anche Enel (+1,5%) dopo la trimestrale. Exploit di Tiscali dopo le indiscrezioni de Il Sole 24 Ore sull'aumento dell'offerta da parte di Fastweb per le frequenze e le infrastrutture di rete: la societa' sarda ha precisato che al momento non ci sono novita' e che l'accordo e' atteso entro fine mese. Nel resto d'Europa spiccano minerari e energetici. Sul mercato valutario, la prospettiva di un Congresso Usa diviso (con i Democratici in maggioranza alla Camera e i Repubblicani al Senato) fiacca il biglietto verde: il cambio euro/dollaro ha sfiorato quota 1,15, massimo da tre settimane, e tratta a 1,1477.