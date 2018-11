Elezioni Midterm Usa, borse in rialzo dopo il "pareggio" di Trump

La Borsa di Milano apre in territorio positivo con l'indice Ftse Mib che segna un progresso dello 0,79% a 19.420 punti. In rialzo anche l'All Share +0,74% a 21.367 e l'indice Star a 32.652 punti (+0,26%).

Titoli Stato: spread apre in calo a 295 punti nei primi scambi

Nei primi scambi lo spread tra Btp e Bund tedeschi si restringe a 295 punti, dopo aver chiuso a quota 300 punti venerdi' scorso. In discesa il rendimento del decennale al 3.368%, contro il 3,420% della chiusura di venerdi' scorso.

Ai mercati dunque piacciono i risultati delle elezioni Midterm Usa in linea con le attese. I democratici hanno riconquistato la Camera, per la prima volta in otto anni, mentre i repubblicani hanno resistito al Senato. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso, con Sydney in rialzo mentre Shanghai e Hong Kong sono negative. La piazza di Tokyo ha chiuso in moderato calo (Nikkei -0,28%) sull'indebolimento del dollaro nei confronti dello yen che ha sfavorito i titoli legati alle esportazioni. La giornata odierna sarà movimentata sul fronte macro dal dato sulle vendite al dettaglio in Italia ed eurozona. Intanto è stato diffuso l'aggiornamento sulla produzione industriale in Germania: a settembre si è registrato un +0,2% rispetto ad agosto, meglio del +0,1% previsto dal mercato. Tra gli altri appuntamenti si segnala che oggi l'Istat pubblicherà la nota mensile sull'andamento dell'economia, in un clima di preoccupazione per la congiuntura italiana. Dopo i deboli riscontri da Pil e Pmi manifatturiero, ieri è stato il turno dell’indice Pmi servizi che è sceso a 49,2 punti, sui minimi di maggio 2006. Intanto a livello societario prosegue spedita la stagione delle trimestrali con i conti di Snam, Ubi banca, Banca Mediolanum, Cnh, Tod's e Banco Bpm