ELITE e Leonardo, accordo per la creazione della “Leonardo Corporate Lounge"

ELITE, la piattaforma di supporto alla crescita e raccolta di capitali di Borsa Italiana – London Stock Exchange Group, annuncia la firma di un accordo con Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza (AD&S), per supportare e accelerare il percorso di crescita delle piccole e medie imprese più virtuose della sua filiera.

La partnership, la prima di ELITE con una società industriale, prevede la creazione della “Leonardo Corporate Lounge”: un ambiente dedicato e costruito per rispondere alle esigenze delle aziende della supply chain di Leonardo attraverso un percorso disegnato per supportarne la crescita in modo dedicato e sostenibile. Grazie a un modello integrato di collaborazione, ELITE metterà a disposizione delle aziende aderenti alla “Leonardo Corporate Lounge” un programma internazionale di formazione e mentorship per supportare la crescita manageriale, strategica e di governance delle imprese e favorire l’accesso a fonti di capitale per dare ulteriore impulso alla propria crescita.

L’accordo con ELITE permetterà ai fornitori di Leonardo, che decideranno di aderire al programma, di strutturare i propri piani di crescita ed espansione che necessitano di elevate competenze trasversali, soprattutto in termini di sviluppo internazionale e di struttura organizzativa interna. La partnership supporterà quindi la filiera di Leonardo facilitando il contatto tra i fornitori con altre realtà industriali, favorendone il networking e incrementando la contaminazione informativa tra i vari ecosistemi industriali. Attraverso un percorso formativo manageriale verrà rafforzata la cultura industriale dei partner che presentano caratteristiche di eccellenza sotto il profilo dell’innovazione e delle potenzialità di crescita. Saranno inoltre poste le basi per concretizzare il salto dimensionale attraverso il reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione delle iniziative di sviluppo.

Lanciato nel 2012, ELITE è l'esclusivo programma che aiuta le aziende private a livello internazionale a prepararsi e a strutturarsi per affrontare le sfide dei mercati globali. È un programma che offre alle società parte della community strumenti pratici e un network internazionale per accelerare la crescita anche attraverso l’accesso ai mercati dei capitali, sia pubblici che privati, con il supporto della piattaforma di Private Placement di ELITE.

Oggi, oltre 1000 aziende provenienti da più di 40 paesi fanno parte di ELITE con un fatturato aggregato di oltre 66 miliardi di Euro e più di 360.000 persone impiegate in tutto il mondo. ELITE è una rete globale che vanta collaborazioni in tutta Europa, Stati Uniti, India, Cina, Middle East, Sud America e Africa.

Luca Peyrano, CEO di ELITE, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che Leonardo, una delle più importanti aziende industriali italiane, abbia scelto ELITE per favorire la crescita dei suoi fornitori ad alto potenziale. La mission di ELITE è quella di supportare lo sviluppo manageriale, strategico e di governance delle imprese e favorire l’accesso a fonti di capitale per la crescita. I risultati delle nostre oltre 1000 aziende confermano la validità del nostro modello, con un tasso di crescita medio del fatturato del 21%, dei margini del 16% e dei dipendenti del 19%, per oltre 7 miliardi di valore complessivo delle operazioni di finanza straordinaria effettuate dalle società che hanno aderito alla piattaforma. Siamo convinti che questa operazione di sistema con Leonardo possa fare da apripista per numerose nuove collaborazioni con società industriali italiane e internazionali per la crescita e lo sviluppo della loro filiera produttiva”.