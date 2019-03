Elliott incassa il sì di Tim nella battaglia contro Vivendi

Il botta e risposta tra Elliott e Vivendi. Tra i due grandi azionisti di Tim , continua senza tregua, ma nel frattempo il fondo americano incassa la raccomandazione favorevole del proxy advisor Iss, che ha suggerito agli azionisti di votare contro la revoca dei cinque consiglieri chiesta dai francesi. Tra i soci forti continuano a volare gli stracci.

Iss, il proxy advisor che ha raccomandato il voto a Elliott in vista dell’assemblea, ha stilato un documento nel quale si consiglierebbe appunto di votare contro la revoca dei consiglieri perché gli appunti di Vivendi sono focalizzati principalmente su temi di governance, in quanto, secondo il proxy, da quando è cambiato il cda i risultati non sono stati negativi e un continuo sconvolgimento dei vertici difficilmente genererebbe ritorni positivi per gli azionisti.

Gli unici appunti di Iss, scrive MF-Milano Finanza, sono rivolti alla politica di remunerazione e al piano di incentivi 2018, che saranno proposti dall’attuale cda, nei confronti dei quali il proxy advisor consiglia un voto contrario.