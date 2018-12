enel: avvia due parchi eolici da 620 mw negli usa

Enel, attraverso la sua controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, ha avviato le attivita' dei parchi eolici di Rattlesnake Creek (Nebraska) da 320 MW e di Diamond Vista (Kansas) di circa 300 MW. I due nuovi impianti insieme genereranno circa 2.600 GWh l'anno e portano a circa 2,6 GW la capacita' rinnovabile totale che Enel Green Power ha messo in rete quest'anno in tutto il mondo: Nel Nord America tale capacita' rinnovabile e' pari a 830 MW.

'Con il completamento di Rattlesnake Creek e Diamond Vista, abbiamo aggiunto oltre 800 MW di nuova capacita' eolica solo negli Stati Uniti e solo nel 2018, rafforzando la nostra crescita nel paese e confermando la nostra posizione quale partner privilegiato di clienti industriali e commerciali' commenta Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. La costruzione di Rattlesnake Creek richiedera' un investimento di circa 430 milioni di dollari, quella di di Diamond Vista ha richiesto un investimento di circa 400 milioni di dollari.

Enel Green Power North America (Egpna), inoltre, ha siglato un accordo di tax equity con Bank of America Merrill Lynch e Jp Morgan relativo ai due parchi eolici. Le due banche acquisteranno il 100% delle partecipazioni di classe B dell'impianto del Nebraska per circa 334 milioni di dollari. In base ad un accordo distinto, Bofa e Jp Morgan acquisteranno il 100% delle partecipazioni di classe B dell'impianto del Kansas, per un corrispettivo di circa 317 milioni di dollari. Enel mantiene il 100% della proprieta' delle partecipazioni di classe A, oltre al controllo sulla gestione e operazione dei due impianti.