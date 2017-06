Enel avvia la costruzione del più grande parco eolico in Grecia

Enel, attraverso la controllata greca per le energie rinnovabili Enel Green Power Hellas, ha avviato la costruzione del parco eolico di Kafireas, nella parte meridionale dell'isola greca Evia, nel comune di Karistos. Una volta completata, la nuova struttura avra' una capacita' totale installata di 154 MW e sara' il piu' grande parco eolico del Paese.

"L'avvio dei lavori di costruzione di Kafireas e' un nuovo passo in avanti nel consolidamento della presenza di Enel in Grecia, dove abbiamo un'esperienza decennale nel settore delle rinnovabili", ha dichiarato Antonio Cammisecra, responsabile Enel Green Power. "Con questo nuovo impianto non ci impegniamo solo a fornire energia verde e sostenibile al paese, ma anche a promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle comunita' locali, adottando il metodo di creazione di valore condiviso nella costruzione e gestione di questo complesso eolico".

Enel investira' circa 300 milioni di euro nella costruzione di Kafireas, che dovrebbe entrare in esercizio nel primo trimestre del 2019 e vendera' l'elettricita' prodotta nel quadro di un contratto di fornitura ventennale (PPA) stipulato con il gestore del mercato ellenico LAGIE. Kafireas sara' dotato di una linea di interconnessione ad alta tensione (150kV) con la rete continentale, comprensiva di cavi aerei, sottomarini e sotterranei, e sara' in grado di generare circa 483 GWh all'anno, pari alla domanda annuale di energia di circa 129mila famiglie greche, evitando l'emissione in atmosfera di quasi 433mila tonnellate di CO2 all'anno. EGPH gestisce gia' due parchi eolici nel comune di Karistos, Iliolousti I (7,5 MW) e Iliolousti II (9 MW). La societa' e' leader in Grecia nella proprieta' e gestione di impianti energetici da fonti rinnovabili, con 308 MW di potenza installata eolica, idrica e solare.