Enel avvia la produzione del parco solare Lapa, il più grande del Brasile

Enel, al via il parco solare Lapa in Brasile. Le parole di Carlo Zorzoli, Country Manager di Enel in Brasile



Enel, tramite la controllata brasiliana per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participações ("EGPB"), ha avviato la produzione di Lapa, il più grande parco solare fotovoltaico attualmente operativo in Brasile. Lapa si trova a Bom Jesus da Lapa nello Stato di Bahia, nel nord-est del Brasile, e comprende due impianti: Bom Jesus da Lapa (80 MW) e Lapa (78 MW), per una capacità installata totale di 158 MW. "L’avvio della produzione di Lapa è un traguardo importante per Enel in Brasile, visto che si tratta del primo dei quattro progetti fotovoltaici del Gruppo attualmente in costruzione nel Paese ad iniziare a produrre energia quest’anno", ha dichiarato Carlo Zorzoli, Country Manager di Enel in Brasile. “Siamo riusciti a completare e avviare Lapa con oltre due mesi di anticipo rispetto alla scadenza indicata dalla gara pubblica del 2015 in cui ci siamo aggiudicati il progetto, a conferma del nostro impegno a contribuire alla crescita del Brasile nel settore delle rinnovabili e della nostra leadership nel mercato fotovoltaico brasiliano. L’impianto produrrà inoltre l’energia di cui ha bisogno quest’area del nord-est del Brasile, attualmente colpita da una grave siccità”.

Enel avvia la produzione del parco solare Lapa in Brasile, capacità 158 MW. 175 milioni di dollari l'investimento

Enel ha investito circa 175 milioni di dollari USA nella costruzione del parco solare, che venderà l’energia generata nel quadro di contratti di fornitura ventennali, che prevedono la vendita di volumi specifici alla Camera di commercio dell’energia elettrica (Câmara de Comercialização da Energia Elétrica, CCEE) brasiliana. Il progetto Lapa ha introdotto un design economicamente efficiente grazie a soluzioni innovative per l’inseguimento solare e unità di conversione che semplificano la costruzione e la messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, ottimizzandone la produzione. Inoltre è stata sviluppata una nuova strategia di commissioning, basata su una sinergia più forte con le imprese locali e il supporto da remoto dei lavori, grazie alla quale è stato ridotto del 70% il tempo medio di messa in funzione dell'impianto. Lapa si trova in un'area con elevati livelli di radiazione solare e la sua entrata in esercizio contribuirà significativamente a rispondere alla domanda energetica del Paese. Il parco è in grado di produrre circa 340 GWh l'anno, sufficienti a soddisfare la domanda annua di oltre 166.000 famiglie brasiliane, evitando l'immissione in atmosfera di circa 198.000 tonnellate di CO2. Il gruppo Enel si è aggiudicato il progetto nell'agosto 2015, nel quadro della gara pubblica "Leilão de Reserva", insieme agli impianti solari di Horizonte (103 MW) e Nova Olinda Solar (292 MW), attualmente in costruzione. Durante la costruzione di Lapa, Enel ha attuato diverse iniziative, fra cui l’organizzazione di corsi di formazione per elettricisti, a vantaggio dello sviluppo sociale delle aree vicine all'impianto, in linea con l'approccio di creazione di valore condiviso (CSV).

Enel avvia la produzione del parco solare Lapa in Brasile, capacità 158 MW. La capacità installata in Brasile

Nello Stato di Bahia, la controllata EGPB del Gruppo gestisce già 264 MW di capacità eolica e sta attualmente costruendo i parchi solari di Ituverava (254 MW) e di Horizonte (103 MW) e i parchi eolici di Morro de Chapéu (172 MW), Delfina (180 MW) e Cristalândia (90 MW). In Brasile, attraverso le controllate EGPB e Enel Brasil, il Gruppo Enel ha una capacità installata totale in rinnovabili di 1.464 MW, di cui 401 MW da fonte eolica, 170 MW da solare fotovoltaico e 893 MW da idroelettrico, oltre a ulteriori 442 MW da eolica e 649 MW da solare attualmente in esecuzione. Enel Green Power, divisione Energie rinnovabili del Gruppo, è dedicata allo sviluppo e alla gestione di fonti rinnovabili in tutto il mondo, ed è presente in Europa, America, Asia, Africa e Oceania. Enel Green Power è leader mondiale nel settore dell'energia green con una capacità gestita di 38 GW in un mix di generazione che include l’eolico, il solare, la geotermia, le biomasse e l’idroelettrico. È inoltre all'avanguardia nell'integrazione di tecnologie innovative, quali i sistemi di accumulo energetico, negli impianti da fonti rinnovabili.