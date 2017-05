Enel costruisce un parco eolico negli Usa

Enel tramite la controllata Enel Green Power North America, Inc. (Egpna), ha avviato la costruzione negli Stati Uniti del parco eolico Thunder Ranch. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui l'impianto, una volta completato, avra' una capacita' installata totale di 298 MW. L'investimento complessivo per la costruzione di Thunder Ranch e' pari a circa 435 milioni di dollari Usa, e rientra negli investimenti previsti dall'attuale piano strategico di Enel. Il progetto e' finanziato da risorse proprie del Gruppo. L'impianto, di proprieta' della controllata di Egpna Thunder Ranch Wind Project Lls, si trova nelle contee di Garfield, Kay e Noble, in Oklahoma e dovrebbe entrare in servizio entro la fine del 2017. Una volta operativo, Thunder Ranch sara' in grado di generare piu' di 1.100 GWh l'anno - pari alla domanda di energia di oltre 89.400 famiglie statunitensi - ed evitera' l'immissione in atmosfera di circa 790mila tonnellate di CO2 l'anno. Il parco eolico sara' supportato da accordi a lungo termine per la vendita di elettricita' e di crediti da energia rinnovabile.

Enel attualmente e' il secondo operatore eolico per dimensioni dell'Oklahoma, dove ha di recente avviato la costruzione di Red Dirt, un nuovo parco eolico da 300 MW. Il Gruppo gestisce gia' gli impianti eolici Rocky Ridge (150 MW), Chisholm View I & II (300 MW in totale), Origin (150 MW), Osage Wind (150 MW), Little Elk (74 MW), Goodwell (200 MW) e Drift Sand (108 MW), per una capacita' gestita totale di oltre 1,1 GW e un investimento complessivo di quasi 2 miliardi di dollari Usa. Egpna, parte della divisione Energie Rinnovabili del gruppo Enel, e' un'azienda leader per proprieta' e gestione di impianti di energia rinnovabile in Nord America, con progetti operativi e in via di sviluppo, in 23 Stati Usa e due province canadesi. Egpna opera circa 100 impianti, con una capacita' gestita superiore a 3,3 GW alimentata da fonti idroelettrica, eolica, geotermica e solare.

Enel Green Power, la divisione Energie Rinnovabili del Gruppo Enel, e' dedicata allo sviluppo e alla gestione delle fonti rinnovabili a livello globale, con una presenza in Europa, nelle Americhe, in Asia, Africa e Oceania. Enel Green Power e' un leader globale nel settore dell'energia rinnovabile, con una capacita' gestita di 38 GW e un mix di generazione che comprende eolico, solare, geotermico, biomasse e idroelettrico; e' inoltre all'avanguardia nel campo dell'integrazione di tecnologie innovative, quali i sistemi di storage in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.