Enel cresce in Enel Americas: compra il 5% e sale al 61,8%

Enel prevede di aumentare fino a un massimo del 5% la propria partecipazione nella controllata quotata cilena Enel Americas, dall'attuale 56,8%. A questo scopo Enel ha stipulato due nuovi contratti di Share Swap con un istituto finanziario per acquisire, si prevede entro il terzo trimestre 2020, ulteriori azioni ordinarie e American Depositary Shares di Enel Americas.

Il numero di azioni acquistate da Enel in base alle Operazioni di Share Swap dipendera' dalla capacita' dell'istituto finanziario che agisce quale controparte di effettuare le previste coperture, anche acquistando ed esercitando i diritti di opzione relativi all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Enel Americas del 30 aprile 2019.

Il corrispettivo da versare per le azioni ordinarie di Enel Americas acquistate da Enel si basera' sui prezzi a cui l'istituto finanziario avra' effettuato le proprie coperture rispetto alla relativa Operazione di Share Swap. Il corrispettivo per gli ADS di Enel Americas acquistati da Enel sara' invece basato sui prezzi medi ponderati per i volumi degli stessi ADS durante il periodo in cui l'istituto finanziario avra' effettuato la propria copertura rispetto all'Operazione di Share Swap corrispondente.

Prima del regolamento dell'operazione, Enel non potra' disporre ne' esercitare il diritto di voto in relazione alle azioni ordinarie o agli ADS di Enel Americas acquisiti o detenuti dall'istituto finanziario a titolo di copertura. Il corrispettivo che Enel sara' tenuta a versare nell'ambito delle Operazioni di Share Swap sara' finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente. Le transazioni sopra indicate risultano in linea con il Piano strategico 2019-2021 del gruppo Enel, che resta focalizzato sull'interesse nelle societa' che operano in Sud America.