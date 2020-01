Enel Green Power, 80 MW dal GSE per nuova capacità rinnovabile e potenziamenti

"Gli investimenti per lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile contribuiranno agli obiettivi di decarbonizzazione di Enel, supportando la progressiva sostituzione delle fonti fossili con quelle a zero emissioni”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, Amministratore Unico di Enel Green Power.

Enel Green Power si è aggiudicata nella prima asta FER indetta dal GSE (Gestore Servizi Energetici) 60 MW di nuova capacità rinnovabile per 3 progetti eolici e 20 MW di potenza derivante dal rifacimento di impianti eolici e idroelettrici già in servizio. Nello specifico, l’azienda ha partecipato alla gara da 500 MW destinati a nuovi progetti eolici e solari e a quella da 60 MW per rifacimenti di impianti idroelettrici ed eolici con potenza superiore a 1 MW.

Per quel che riguarda la nuova capacità, i tre impianti eolici sono in Sicilia, Molise e Campania e i lavori di costruzione verranno avviati nel 2020, con entrata in esercizio nel 2021. Per quel che riguarda il potenziamento e l’estensione della vita utile di 4 impianti già operativi, i cantieri di rifacimento verranno realizzati tra il 2020 e il 2021 in Molise, Sardegna, Piemonte e Toscana.

“Con questa aggiudicazione confermiamo il nostro impegno per la crescita delle energie rinnovabili in Italia, Paese centrale per il nostro business e per il nostro impegno nella transizione energetica verso un modello di generazione elettrica più sostenibile", ha commentato Antonio Cammisecra, Amministratore Unico di Enel Green Power e direttore della divisione Global Power Generation, “Gli investimenti per lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile contribuiranno agli obiettivi di decarbonizzazione del Gruppo e del Paese, supportando la progressiva sostituzione delle fonti fossili con quelle a zero emissioni”.

La realizzazione di nuova capacità e il potenziamento di impianti esistenti in Italia rientrano nel più ampio impegno del Gruppo Enel per la crescita delle rinnovabili e la decarbonizzazione che nel nostro Paese prevede, nel periodo 2020-2022, lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile per circa 700 MW e per il quale EGP ha sviluppato una pipeline di circa 1,3 GW di progetti sia “greenfield” sia di “repowering” che possono entrare in esercizio nello stesso periodo.