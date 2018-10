Enel Green Power, impianto solare fotovoltaico da 475 mw in Brasile

Per la costruzione del parco solare, Enel investirà circa 1,4 miliardi di reais brasiliani, pari a 390 milioni di dollari USA

Enel Green Power Brasil Participações Ltda. ("EGPB"), la controllata brasiliana per la rinnovabili del Gruppo Enel, ha avviato la costruzione del parco solare São Gonçalo da 475 MW a São Gonçalo do Gurguéia, nello stato brasiliano nordorientale di Piauí. São Gonçalo, che dovrebbe entrare in esercizio nel 2020, è il più grande impianto fotovoltaico attualmente in corso di costruzione del Sud America. Il Gruppo Enel investirà circa 1,4 miliardi di reais brasiliani per la costruzione di São Gonçalo, pari a circa 390 milioni di dollari USA.

“L’avvio della costruzione di questo impianto fotovoltaico consolida la nostra leadership nel settore brasiliano delle rinnovabili e conferma una volta di più l’importanza che attribuiamo allo sviluppo dell’energia solare nel Paese” ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile Enel Green Power, la business line globale per le energie rinnovabili del Gruppo Enel. “São Gonçalo contribuirà ulteriormente alla diversificazione e resilienza del mix energetico brasiliano, sostenendo un ciclo economico virtuoso attraverso l’offerta a lungo termine di energia sostenibile”.

Una volta entrato a regime, l'impianto sarà in grado di generare oltre 1.200 GWh l'anno, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 600.000 tonnellate di CO 2 . Dei 475 MW di capacità installata di São Gonçalo, 388 MW sono stati assegnati al Gruppo Enel all’esito dell’asta pubblica brasiliana A-4 del dicembre 2017 e verranno commercializzati nel quadro di contratti ventennali di fornitura a un pool di società di distribuzione operanti sul mercato regolamentato del Paese. I restanti 87 MW produrranno energia per il mercato libero.

In Brasile, il Gruppo Enel, attraverso le controllate EGPB ed Enel Brasil, detiene una capacità rinnovabile totale installata superiore ai 2,9 GW, di cui 842 MW da fonte eolica, 820 MW da solare fotovoltaico e 1.269 MW da fonte idroelettrica. A questa capacità installata si aggiunge oltre 1 GW di progetti in Brasile aggiudicati ad EGPB nelle gare del 2017.

Enel Green Power, la business line per le energie rinnovabili del Gruppo Enel, è specializzata nello sviluppo e gestione di rinnovabili in tutto il mondo, con una presenza in Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania. Leader mondiale nel settore dell'energia pulita, con una capacità gestita di circa 43 GW e un mix di generazione che include l’eolico, il solare, la geotermia, e l'energia idroelettrica, Enel Green Power è all'avanguardia nell'integrazione di tecnologie innovative in impianti rinnovabili.