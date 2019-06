Enel Green Power: nasce “RenewAfrica” per il futuro energetico dell'Africa

Dare slancio agli investimenti in energia rinnovabile in Africa. Questo l’obiettivo di ‘RenewAfrica’, l’iniziativa che coinvolge i leader dei più importanti attori del settore dell’energia rinnovabile africana ed europea.

L’evento ospitato da RES4Africa conta la presenza di rappresentanti del governo italiano, Commissione europea, industria delle rinnovabili, istituzioni finanziarie internazionali, accademie e think-tank, nonché di altri partner internazionali per sostenere l’iniziativa e avviare insieme un processo per portare a un livello superiore gli investimenti nelle rinnovabili.

“Oggi è stata firmata una dichiarazione con l’impegno di supportare un’iniziativa che mira a definire nel dettaglio il programma che sarà poi socializzato in Africa e in prospettiva sostenuto da istituzioni finanziarie multilaterali europee. - ha sottolineato Antonio Cammisecra, amministratore delegato di Enel Green Power e presidente di RES4Africa - Vogliamo costruire un set di regole e di proporle all’Europa per convincerla. L’industria europea, l’accademia, gli investitori e i think-tank sono i soggetti ideali per offrire la propria esperienza nel settore su ciò che è necessario per realizzare la trasformazione del settore energetico. In questo modo RenewAfrica vuole essere un punto di svolta per il futuro dell’energia sostenibile in Africa. - ha concluso - Si tratta di un industry line che si sta creando con il proposito di scrivere delle regole che siano semplici, frequentabili, accettabili per chi ha voglia di destinare del capitale privato per dei progetti rinnovabili in Africa.”



VIDEO - Cammisecra: "Enel GP capofila in RenewAfrica su futuro energetico in Africa"

L'evento, aperto da Emanuela Del Re, Vice Ministra degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, e da Antonio Cammisecra, Presidente di RES4Africa, ha incluso un video-messaggio di Romano Prodi, ex-presidente della Commissione Europea e inviato speciale delle Nazioni Unite per l'Africa. Inoltre ha previsto interventi di rappresentanti di alto livello quali Vera Songwe di Uneca, Antonella Baldino di Cassa Depositi e Prestiti, Anne-Charlotte Bournoville della Commissione europea e Maria Shaw-Barragan della Banca europea degli investimenti.

La conferenza si è chiusa con una dichiarazione di intenti non vincolante firmata da 20 organizzazioni impegnate su diversi fronti nel settore delle rinnovabili, che sottolineano in questo modo il loro interesse per e la loro partecipazione all'iniziativa.

“Oggi 20 compagnie europee hanno voluto dare un messaggio alla commissione e alle banche europee: per battere la concorrenza dei cinesi, ma soprattutto per far si che la nostra industria, che è la migliore nel mondo nel campo delle rinnovabili, abbia un mercato in Africa, occorre semplificare le regole. - ha commentato Roberto Vigotti, Segretario Generale di RES4Africa - Noi privati stiamo insieme per chiedere alla Commissione europea di fare un grande programma che impegni i governi locali a semplificare e a togliere il rischio di chi va a investire. Il tema è molto chiaro, non c’è abbastanza energia in Africa e se non cambia qualcosa gli africani continueranno a soffrire. È un impegno economico e sociale, ma anche di sviluppo comune.”