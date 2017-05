Enel, al via il nuovo campo eolico in Sudafrica

Enel, attraverso la controllata Enel Green Power Rsa, ha avviato le attività del parco eolico Gibson Bay da 111 MW a Kouga, nella provincia di Eastern Cape, in Sudafrica. "Gibson Bay è il nostro secondo parco eolico che entra in servizio in Sudafrica, dopo Nojoli, a ulteriore dimostrazione del nostro impegno per un futuro energetico a bassa intensità di carbone" ha commentato in una nota William Price, Country Manager per il Sudafrica. Gibson Bay è in grado di produrre circa 420 GWh l'anno, pari alla domanda energetica di circa 131mila famiglie sudafricane, evitando l'immissione in atmosfera di oltre 383mila di tonnellate di CO2 l'anno.

Enel ha impianti eolici e solari in esercizio in Sudafrica per una capacità complessiva superiore a 520 MW. La controllata EGP RSA gestisce l'impianto eolico di Nojoli (88 MW) nella provincia dell’Eastern Cape e gli impianti fotovoltaici Paleisheuwel (82,5 MW), nella provincia di Western Cape, Tom Burke (66 MW) nella provincia di Limpopo, Upington (10 MW) e Adams (82,5 MW), entrambi situati nel Northern Cape e Pulida (82.5MW) nella provincia di Free State.