Enel Intelligent Charging Solution: prodotti e servizi per mobilità elettrica

Un momento della presentazione di “Intelligent charging solutions”, le soluzioni per la mobilità elettrica di Enel X chiavi in mano, modulari e scalabili studiate per privati, aziende e amministrazioni pubbliche, presso l’Autodromo di Vallelunga, con Francesco Venturini, responsabile Enel X, Alberto Piglia, Responsabile e-Mobility di Enel X e Francesco Starace, ad di Enel.

Enel Intelligent Charging Solution: una gamma di prodotti e servizi per la mobilità elettrica

Enel X lancia “Intelligent charging solutions”, soluzioni chiavi in mano, modulari e scalabili studiate per privati, aziende e amministrazioni pubbliche. Le nuove offerte e l’avanzamento del programma sono stati illustrati presso l’Autodromo di Vallelunga da Francesco Venturini, responsabile Enel X, Alberto Piglia, Responsabile e-Mobility di Enel X e Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel. Siglati accordi per circa 4.300 infrastrutture di ricarica con realtà industriali, commerciali e pubbliche amministrazioni che permetteranno di procedere a un ritmo di 60-80 installazioni a settimana. Ad oggi 680 nuove colonnine installate. Cresce sempre di più a livello mondiale la diffusione della mobilità elettrica.

Enel Intelligent Charging Solution: una gamma di prodotti e servizi per la mobilità elettrica. Le parole di Francesco Starace, ad di Enel

“La nostra sfida è quella di guidare la transizione energetica - ha sottolineato Starace - l’elettricità sarà il principale vettore per realizzare una profonda decarbonizzazione di tutti i settori, primo fra tutti quello dei trasporti. L’Italia parte da una posizione di vantaggio avendo una rete già completamente digitalizzata.” “Il piano nazionale di mobilità elettrica di Enel con l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici sarà poi replicato in Spagna e Romania” Spiega Starace dal palco dell’Autodromo, durante il suo intervento conclusivo. “La nostra ambizione è diventare un grande fornitore di infrastrutture per la mobilità elettrica”.

Enel Intelligent Charging Solution: una gamma di prodotti e servizi per la mobilità elettrica. Le parole di Francesco Venturini, responsabile Enel X

Quali sono le “Intelligence charging Solutions” di Enel X? Si tratta di una gamma completa, modulare e scalabile pronta a crescere di pari passo con il mercato della mobilità elettrica. Questa è la “Famiglia Juice”: Juice Box e Juice Pole. La Box è una nuova box station che viene installata in ambito privato. È connessa per monitorare in tempo reale lo stato di ricarica dell’auto dallo smartphone. La Juice Pole è una colonnina di ricarica su strada, che sostituisce le polestation che dal 2007 hanno coperto la prima fase dell’infrastrutturazione in ambito pubblico. “La mobilità elettrica è oggi, non il futuro - ha affermato Venturini - C’è ancora molto da fare e per promuovere appieno il settore nel nostro Paese crediamo sia necessario elaborare un quadro di intesa Stato-Regioni per armonizzare e uniformare le regole comunali e la distribuzione delle infrastrutture”. Alla mobilità elettrica “Il Governo attuale ci crede molto, non che il precedente non ci credesse ma questo ha un’idea diversa di come sviluppare la mobilità elettrica” Spiega Venturini dal palco durante il suo intervento “Ci aspettiamo nelle prossime settimane un passaggio dagli annunci a quello che deve diventare realtà”.