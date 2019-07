Enel lancia l'app JuicePass. Auto elettriche, nuovi servizi

Con JuicePass, i clienti di Enel X avranno accesso a nuove funzionalità, con notifiche sull’attivazione di nuovi punti, il monitoraggio della ricarica in tempo reale e la valutazione dell’esperienza;

L’app è il punto di accesso unico alla rete di servizi di ricarica domestici e sul luogo di lavoro, grazie a oltre 6.100 punti di ricarica pubblici in tutta Europa. il RADAR con notifiche giornaliere push sull’attivazione di nuovi punti di ricarica entro un raggio di 100 chilometri dalla località selezionata; il RATING che permette di valutare l’esperienza di ricarica dopo il rifornimento; la PERFORMANCE DELLA SESSIONE DI RICARICA per monitorare l’andamento della ricarica in tempo reale con informazioni dettagliate sulla velocità di ricarica durante l’intera sessione.

Con JuicePass, Enel X consente ai conducenti di auto elettriche di attivare un proprio profilo, prenotare i punti di ricarica, gestire e pagare i servizi. JuicePass continuerà a evolvere in linea con le esigenze dei clienti e l’innovazione tecnologica nel settore della mobilità elettrica, per essere sempre al passo con i tempi.

L’app inoltre amplierà le proprie funzionalità, incorporando nuovi servizi offerti da Enel X e parti terze per offrire ai clienti un’esperienza integrata di mobilità tramite un unico punto di accesso.

JuicePass gestirà tutte le soluzioni di ricarica di Enel X come JuiceBox, JuicePole e JuicePump, tenendo conto delle esigenze di ricarica dei clienti per tutti gli usi, da casa all’ufficio, e su un’ampia rete pubblica.

Enel X sta lavorando per ampliare la rete di ricarica europea, per raggiungere oltre 36mila punti pubblici entro il 2022, con l’obiettivo di accelerare l’adozione delle auto elettriche e la decarbonizzazione del settore dei trasporti.