Enel, nel 2017 crescono ricavi e margini

Enel chiude il 2017 con ricavi a 74,7 miliardi di euro (70,6 miliardi di euro nel 2016, +5,8%) e un Ebitda ordinario pari a 15,6 miliardi (15,2 miliardi nel 2016, +2,6%). Lo comunica il gruppo dopo la riunione del Consiglio di amministrazione, sotto la presidenza di Patrizia Grieco, che ha esaminato i risultati consolidati preliminari dell'esercizio 2017.

L'indebitamento finanziario netto a fine 2017 e' pari a 37,4 miliardi, in calo dello 0,5% rispetto ai 37,6 miliardi rilevati a fine dicembre 2016. In particolare, spiega la societa' in una nota, "i flussi di cassa della gestione operativa e l'effetto cambi positivo, che ha comportato una riduzione dell'indebitamento per 1,5 miliardi di euro, sono stati quasi interamente bilanciati dai flussi di cassa in uscita relativi agli investimenti, alle operazioni straordinarie ed ai dividendi erogati, questi ultimi pari a 2,9 miliardi".

L'andamento positivo dei ricavi - spiega ancora Enel - trova sostanzialmente riscontro nei maggiori ricavi da vendita di energia elettrica ai clienti finali, da trasporto di energia elettrica e dalle attivita' di trading di energia elettrica e di vendita di combustibili che hanno piu' che compensato gli effetti delle minori vendite all'ingrosso e delle variazioni di perimetro intervenute nei due periodi a confronto. Queste ultime riguardano il deconsolidamento di Slovenske' elektra'rne, di Egpna Renewables Energy Partners e di Marcinelle Energie, i cui effetti sono stati solo parzialmente compensati dai maggiori ricavi conseguiti dalle societa' acquisite nel corso del 2017 (principalmente Celg Distribuicao in Brasile ed EnerNOC negli Stati Uniti).

L'Ebitda ordinario ammonta a 15,6 miliardi, in crescita del 2,6% rispetto ai 15,2 miliardi del 2016, a seguito del maggior margine rilevato prevalentemente in Italia e Sud America, che ha piu' che compensato gli effetti negativi della variazione di perimetro riferibili principalmente al deconsolidamento degli asset slovacchi. L'Ebitda (margine operativo lordo), che include gli effetti delle operazioni straordinarie, e' pari a 15,7 miliardi e presenta un andamento positivo analogo a quello dell'Ebitda ordinario.

Nel corso del 2017, Enel ha prodotto complessivamente 249,9 TWh di elettricita' (261,8 TWh nel 2016), ha distribuito sulle proprie reti 445,2 TWh (426,7 TWh nel 2016) e ha venduto 284,8 TWh (263,0 TWh nel 2016). In particolare - conclude la nota - nel corso del 2017 all'estero il Gruppo ha prodotto 196,4 TWh di elettricita' (200,9 TWh nel 2016), ha distribuito 217,9 TWh (202,6 TWh nel 2016) e ha venduto 181,6 TWh (168,9 TWh nel 2016).

Enel: Starace, solidi risultati; confermiamo target 2018

"I solidi risultati dell'esercizio 2017 ci permettono di confermare i target di piano per il 2018, continuando nell'implementazione della nostra strategia per gli anni 2018-2020". Lo afferma l'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, commentando i dati preliminari 2017.

"Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati preliminari del 2017, conseguiti in un contesto che e' rimasto sfidante per tutto l'anno. Questo dimostra - sottolinea Starace - che la diversificazione geografica e la corretta implementazione di una strategia sostenibile e di lungo periodo ci hanno resi una organizzazione resiliente. In particolare l'Ebitda ordinario e il livello di indebitamento netto registrano un miglioramento rispetto ai target annunciati lo scorso novembre, nonostante la ridotta disponibilita' della risorsa idrica ed eolica durante l'anno". "La crescita nelle rinnovabili, l'efficiente gestione dei costi, la positiva evoluzione del settore retail in Italia e della distribuzione in Sud America - aggiunge - hanno permesso di contrastare questa ridotta disponibilita' di risorse idro ed eolica nei principali mercati".