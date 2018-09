Enel, Patrizia Grieco: "I manager devo mettere in campo il lato umano"

"L'uomo deve tornare a mettere al centro le persone anche quando è imprenditore". Lo dice Patrizia Grieco, Presidente di Enel, alla presentazione della collana "ll Management" edito da Bocconi e Corrirere della Sera.

L’Economia del Corriere della Sera e Università Bocconi editore hanno unito le forze per promuovere insieme la collana dal titolo «Il management» che ha un obiettivo ambizioso: fornire uno strumento operativo e completo a chi ha fatto dell’attività d’impresa un obiettivo professionale e spesso di vita. Perché intorno al capitano d’azienda si moltiplicano professionisti con un caleidoscopio sempre più variegato di competenze. Ciascuno di loro non può operare in solitudine, ma deve sempre più integrarsi con gli altri. E, per fare questo, ha bisogno di conoscere il contesto in cui si muovono le varie funzioni aziendali. Per questo il piano dell’opera prevede 20 uscite, una a settimana a partire da oggi. Ogni martedì appuntamento fisso in edicola, quindi, fino al prossimo febbraio.

Alla presentazione della collana "Il Management" è interventua Patrizia Grieco, Presiente di Enel: "Umanesimo, responsabilità sociale, innovazione sono queste le parole chiave per il manager di oggi. A chi vuole guidare le imprese oggi dico che è necessario tornare a mettere al centro l'uomo. Serve alle aziende italiane un nuovo umanesimo per affrontare un momento difficile come quello che stiamo vivendo".