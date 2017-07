Enel: produzione netta gruppo -7% nel secondo trimestre, -5% nel I semestre

Nel secondo trimestre del 2017 la produzione di energia elettrica del Gruppo ENEL è ammontata a 57.872 Gwh in calo complessivamente del 7% rispetto allo stesso periodo 2016 e del -12% in Italia. E' quanto si legge nel ''Quarterly Bulletin'' contenente i dati operativi del Gruppo del secondo trimestre e del primo semestre 2017.

A livello di gruppo la flessione maggiore si è registrata nel nucleare che perde il 33% di produzione per via della cessione dell'impianto di Slovenske Elektrarne; nell'idroelettrico con il -23% e nell'eolico con il -6%. In aumento invece del 7% le altre rinnovabili, dell'11% il carbone, del 12% la produzione degli impianti a ciclo combinato a gas e ll'1% per Oil&gas.

In Italia la produzione del secondo trimestre è ammontata a 13.154 GWh con una contrazione del 12%. E' l'eolico a registrare la flessione più vistosa con -27% seguito dall'idroelettrico con -17%, dal carbone con -11%, Olio e Gas con -10% e il ciclo combinato con -6%. La flessione della produzione di energia nel Paese è dell'8% se si considerano i primi sei mesi del 2017 in cui l'Oil&gas registra un +85%, il Ccgt +5% mentre l'eolico si contrae del 22%, l'idroelettrico dell'11%, il carbone del 10%.

Flessione mitigata nei primi sei mesi anche a livello di Gruppo. Da gennaio a giugno infatti la contrazione complessiva della produzione sullo stesso periodo dell'anno precedente è del 5% :- 31% per il nucleare; -15% per l'idroelettrico; -11% per l'eolico e -6% per Oil&gas mentre salgono dell'8% le altre rinnovabili, del 7% il carbone; del 17% Ccgt