ENEL, REPORT SUI DATI OPERATIVI DI GRUPPO DEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Enel S.p.A. (“Enel”) ha pubblicato il “Quarterly Bulletin” (“Report”) contenente i dati operativi del Gruppo del quarto trimestre e dell’anno 2018.

Il Report, pubblicato in anticipo rispetto all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Enel e alla divulgazione dei dati economico-finanziari contenuti nei documenti contabili periodici, si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la trasparenza del Gruppo nei confronti della comunità finanziaria, in linea con le best practice dei mercati più evoluti.

Il Report, allegato al presente comunicato stampa, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Enel (www.enel.com), e – unitamente al presente comunicato – presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).