Enel rilancia ancora su Eletropaulo. La risposta e le accuse di Iberdrola

Enel rilancia ancora su Eletropaulo. Si scalda sempre di più la battaglia tra Enel e Iberdrola per la conquista della società di distribuzione elettrica di San Paolo. Il colosso energetico italiano guidato da Francesco Starace, attraverso la controllata Enel Brasil Investimentos Sudeste, ha ulteriormente migliorato i termini della propria offerta pubblica volontaria per l'acquisto dell'intero capitale di Eletropaulo, lanciata lo scorso 17 aprile, attraverso un incremento del corrispettivo per azione da 32,0 a 32,2 reais brasiliani per azione. In base ai termini dell'offerta cosi' migliorata, l'investimento complessivo atteso ammonta quindi fino ad un massimo di circa 5,4 miliardi di reais, pari a circa 1,3 miliardi di euro.

La mossa del gruppo italiano è arrivata dopo la contromossa di Iberdrola che tramite la controllata Neoenergia aveva aumentato la sua offerta a 32,10 reais brasiliani per azione, superando quindi l'ultima offerta di Enel (a 32 reais per azione). Iberdrola aveva precedentemente offerto 29,40 reais brasiliani. La valutazione implicita di Eletropaulo in termini di enterprise value/ebitda sale a circa 9/9,5 volte.

Le due società si sono rese protagoniste anche di un botta e risposta presso le istituzioni comunitarie. La società spagnola ha accusato in una lettera alla Commissione europea il gruppo italiano di concorrenza sleale nella battaglia di offerte per la societa' brasiliana. Nella lettera a Bruxelles, pubblicata dal quotidiano iberico Expansion, il gruppo spagnolo ha sostenuto che Enel "non stia operando secondo criteri di mercato e stia prendendo decisioni che non hanno alcun tipo di logica economica o di business".

Iberdrola ha dichiarato di non poter competere con Enel su un "terreno di gioco livellato" dato che l'azienda italiana beneficia ingiustamente di una posizione da azienda controllata dello Stato e ente "quasi-monopolistico". Secondo Iberdrola, questo garantirebbe a Enel un accesso piu' semplice e piu' economico ai capital market, permettendogli di affrontare i competitor a condizioni privilegiate.

"Enel sta cercando di influenzare il Cda di Eletropaulo e le autorita' brasiliane, nonche' di intimidire i competitors con dichiarazioni alla stampa assolutamente faziose", accusa Iberdrola. Pronta la risposta di Enel Americas. "La mancanza di fondamento di tutte le accuse e' abbastanza sorprendente in un documento di questo tipo, e si concretizza in una serie di affermazioni poco chiare, con un solo obiettivo apparente: prevenire una concorrenza leale per Eletropaulo, subito dopo che il Cda della societa' ha deciso di non procedere ad un aumento di capitale che avrebbe assicurato un vantaggio competitivo unico per Neoenergia, una societa' interamente controllata da Iberdrola".

"I contenuti della lettera - ha precisato Enel Americas - confondono considerazioni di politica energetica nel mercato spagnolo (che si riferiscono ad una centrale nucleare in via di dismissione, secondo le linee guida del Governo), alcune considerazioni particolari sullo sviluppo del mercato italiano retail, e infine la posizione concorrenziale che Enel sta assumendo nei confronti di Iberdrola nella prossima gara per le azioni di Eletropaulo". Enel Americas partecipa alla gara attraverso la sua controllata Enel Brasil Investimentos Sudeste, "e auspica un avvio di gara nell'ottica di un processo aperto e trasparente".