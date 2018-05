Enel, risultato netto I trimestre +18,9%. Utile ordinario +10,4%

Nel primo trimestre dell'anno Enel ha realizzato un risultato netto di gruppo a 1,169 miliardi di euro, in crescita del 18,9% rispetto ai 983 milioni di euro nel primo trimestre 2017. Lo rende noto la societa' spiegando che l'aumento e' dovuto al "miglioramento del risultato operativo, per i minori oneri finanziari netti derivanti dall'efficiente gestione delle passivita' finanziarie, nonche' per il minor carico fiscale in particolare in Italia". L'utile netto ordinario del gruppo e' stato pari a 1,041 miliardi di euro (+10,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa) mentre i ricavi sono ammontati a 18,946 miliardi di euro (19,366 miliardi di euro nel primo trimestre 2017) in calo del 2,2% per l'evoluzione "negativa dei tassi di cambio, in particolare in Sud America".

L'ebitda si e' attestato a 4,037 miliardi di euro (+3,1%) "in aumento soprattutto per effetto della crescita nelle rinnovabili e nella distribuzione, nonche' del miglioramento dei margini nei mercati finali in Iberia, fattori che hanno piu' che compensato l'effetto cambi negativo" mentre l'ebitda ordinario e' stato di 3,909 miliardi di euro (+3,9%). L'ebit e' ammontato a 2,538 miliardi di euro (+0,5%). L'indebitamento finanziario netto e' stato pari a 37,871 miliardi di euro (+1,2% rispetto ai 37,410 miliardi di euro a fine 2017), "in aumento per effetto del pagamento dell'acconto sul dividendo relativo all'esercizio 2017 e degli investimenti del periodo, fattori che hanno piu' che compensato i flussi di cassa della gestione operativa", spiega il gruppo.