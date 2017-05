Enel: utile netto ordinario sale del 18,6% nel primo trimestre

Nel primo trimestre dell'anno Enel ha realizzato un utile netto ordinario del gruppo a 943 milioni di euro (795 milioni di euro nel primo trimestre 2016, +18,6%). ? L'incremento, si legge in una nota, riflette, oltre a quanto sopra esposto, un minor peso delle partite straordinarie nel primo trimestre. I ricavi sono ammontati a 19.366 milioni di euro (17.872 milioni di euro nel primo trimestre 2016, +8,4%) grazie all'aumento dei "maggiori ricavi da vendita ai clienti finali e trasporto di energia elettrica, per maggiori attivita' di trading di energia elettrica, nonche' per svalutazione dell'euro nei confronti di gran parte delle valute dei paesi in cui il gruppo opera".