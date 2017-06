Energia, Francesco Starace nuovo presidente di Eurelectric

Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, e' stato nominato nuovo presidente dell'Unione del settore elettrico europeo Eurelectric, con un mandato di due anni. L'elezione, da parte del Consiglio di amministrazione, ha avuto luogo durante l'assemblea annuale dell'associazione a Estoril, in Portogallo.

"Essere il nuovo presidente di Eurelectric, un'associazione che pone il settore elettrico europeo come guida alla transazione energetica in corso, e' per me un grande onore", ha dichiarato l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace. "Il settore elettrico sta attraversando una trasformazione senza precedenti, sotto l'impulso dell'innovazione tecnologica, del decentramento e della spinte verso un'economia piu' verde. In qualita' di Presidente di Eurelectric, faro' in modo di impegnare tutti i principali stakeholder del settore a fare dell'industria dell'elettricita' il principale motore delle politiche energetiche europee, per rispondere alle grandi sfide della transizione energetica".

Eurelectric, si legge in una nota, rappresenta gli interessi comuni del settore elettrico a livello paneuropeo, con l'obiettivo di contribuire al suo sviluppo e competitivita', assicurando una rappresentanza effettiva a livello istituzionale e promuovendo un mix energetico a basse emissioni di CO2, come fattore di sviluppo della societa' europea. L'associazione riunisce 3.500 aziende in tutta Europa, con un fatturato complessivo di 200 miliardi di euro, e si occupa di tutti i principali temi di interesse per il settore: dalla generazione, ai mercati, fino alle reti di distribuzione, ai clienti e alle questioni ambientali e di sostenibilita'.